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وزير العمل يبحث ونظيرته السورية تعزيز التعاون بين البلدين

وزير العمل يبحث ونظيرته السورية تعزيز التعاون بين البلدين

2025-06-04 02:27:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث وزير العمل، الدكتور خالد البكار، مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك على هامش أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي 2025، المنعقد في جنيف.


وبحسب بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، تناول اللقاء العديد من الملفات كمنظومة التفتيش وتطورها، ومنصة "حماية" الإلكترونية التي تستقبل الشكاوى العمالية، إضافة إلى الضمان الاجتماعي وخبرة الأردن ومجالات التعاون المستقبلية في هذا الشأن.


كما تطرق النقاش إلى آلية الشراكة مع القطاع الخاص بخصوص إنشاء أكاديميات لتدريب وتأهيل الشباب على المهارات التي يحتاجها سوق العمل.


واستعرض البكار البرامج والمشاريع التي تنفذها الحكومة لتحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل للشباب، كالبرنامج الوطني للتشغيل ومبادرة الفروع الإنتاجية التي تسهم في تشغيل الأردنيين، وتوطين التنمية في البوادي والأرياف.


وأكد الوزيران عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، والتي طالت كافة المجالات، خاصة في مجالات شؤون العمل.


وحضر اللقاء المندوب الدائم في البعثة الدائمة للأردن في جنيف السفير أكرم الحراحشة، ورئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان العين عيسى مراد، والعين شرحبيل الماضي، ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير.

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