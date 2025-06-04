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الأردن يهنئ البحرين بانتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي

الأردن يهنئ البحرين بانتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي

2025-06-04 02:27:37
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعرب الأردن، الثلاثاء، عن أصدق التهاني والتبريكات للبحرين، حكومة وشعبا، بمناسبة انتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2027، ومُمثّلاً للعرب في هذا المنتدى الدولي الهام.
وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان القضاة، أن هذا الموقع المستحق لمملكة البحرين الشقيقة يعكس مكانتها المرموقة على المستويين الإقليمي والدولي، وتميّز دبلوماسيتها وجهودها المُقدَّرة في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي والبرامج الإنسانية والتنموية حول العالم.
وشدّد السفير القضاة على وقوف المملكة ودعمها المطلق للأشقاء في مملكة البحرين الشقيقة في إنجاح جهودها ومسؤولياتها الدولية، بما يسهم في خدمة القضايا والمصالح العربية المشتركة وفي مقدمها القضية الفلسطينية.
وأعرب عن تقدير الأردن للجهود التي تقوم بها الجزائر خلال فترة عضويتها المستمرة لنهاية هذا العام في مجلس الأمن خدمة للقضايا العربية والقضية الفلسطينية بشكل خاص.
كما أعرب السفير القضاة عن خالص تهاني وتبريكات المملكة لجمهورية كولومبيا، وجمهورية كونغو الديمقراطية ، وجمهورية لاتفيا، وجمهورية ليبريا؛ لفوزهم بعضوية مجلس الأمن أعضاء غير دائمين للفترة من2026-2027، مؤكّدًا دعم الأردن لهذه الدول في جهودها لتعزيز الأمن والسلم الدولي.

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