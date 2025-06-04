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الداخلية السعودية: الترحيل والمنع 10 سنوات لمخالفي تعليمات الحج

الداخلية السعودية: الترحيل والمنع 10 سنوات لمخالفي تعليمات الحج

2025-06-04 02:27:36
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الداخلية السعودية، أن المقيمين المخالفين لشرط الحصول على تصريح للحج سيعاقبون بالترحيل والمنع من دخول السعودية لمدة 10 سنوات، مشددةً على أن الحصول على تصريح حج نظامي شرط أساسي لأداء فريضة الحج، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأهابت وزارة الداخلية السعودية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية وبقية المناطق في السعودية.

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