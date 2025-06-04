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كسوة الكعبة.. خيوط من ذهب وحرير بمواصفات وجودة لا تتأثر بالظواهر الجوية

كسوة الكعبة.. خيوط من ذهب وحرير بمواصفات وجودة لا تتأثر بالظواهر الجوية

2025-06-04 02:27:36
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة أحمد السويهري إن تكلفة صناعة كسوة الكعبة المشرفة هذا العام بلغت 25 مليون ريال سعودي (ما يقارب 4.7 مليون دينار أردني).
وأضاف، خلال زيارة وفد إعلامي يمثل عددا من وكالات الأنباء ومحطات التلفزيون العربية والأجنبية الثلاثاء إلى مصنع كسوة الكعبة المشرفة، أن كسوة الكعبة المشرفة مصنعة من خيوط الذهب عالية الجودة التي يتم استيرادها من ألمانيا، إضافة إلى الحرير الذي يصنع من أفضل الأنواع ويستورد من إيطاليا، مشيرا إلى أن عمل الكسوة يستغرق 10 أشهر لاستبدال الكسوة مرة واحدة سنويا في الثامن من ذي الحجة.
وأكّد أن مواصفات خيوط وكسوة الكعبة عالية جدا من حيث جودتها التي لا تتأثر بالظواهر الجوية وارتفاع درجات الحرارة.
واستعرض السويهري للوفد الصحفي مراحل تصنيع كسوة الكعبة المشرفة، والتي تحاك في المملكة العربية السعودية منذ قرن من الزمان، حيث يبلغ إجمالي الصناع الذين يشاركون في إعداد الكسوة 159 صانعا للخيوط الذهبية والفضية المكونة لكسوة الكعبة المشرفة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة.
وبين أن الكعبة تحتوي على 5 قناديل يعلوها قنديل "الله أكبر" دلالة لبداية الطواف، إضافة إلى أنها تحتوي على 4 صمديات وعلى 7400 خيط وعلى 54 منسوجا مذهّبا.
وخلال الزيارة، جرى عرض فيلم تسجيلي يستعرض مراحل اختبار الحرير (النعومة والمقاومة) قبل الصباغة، وبدء مرحلة غسيل الخيوط ثم مرحلة الصبغ باللون الأسود؛ ليحل الأسود مكان الأبيض وبالتجفيف يتم تحويل الخيط إلى تسعة خيوط تتصف بالنعومة والقوة وتقاوم الظواهر الجوية وارتفاع درجة الحرارة.

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