وزير الأوقاف يواصل جولاته التفقدية على الحجاج الأردنيين في مكة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- واصل وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، جولاته التفقدية على عدد من الفنادق التي تؤوي حجاجا أردنيين في مناطق الجرول والحفاير وشارع إبراهيم الخليل في مكة المكرمة مساء اليوم الثلاثاء.



وفي الجولة التي رافقه فيها أعضاء البعثة الإعلامية ومدير الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، استجاب الخلايلة لمطالب الحجاج في أحد الفنادق بتوفير أطباء في فندقهم كونه بعيد قليلا عن الفنادق التي تتواجد بها البعثات الطبية، فأمر بتوفير طبيب وصيدلاني لتأمين الخدمة الطبية.

كما استجاب الخلايلة لطلب مسنة بأن تعود إلى الوطن بالطائرة بدلا من الحافلة كون صحتها لا تسمح بتحمل مشاق العودة برًا.



وقدم عدد من الحجاج الشكر للخلايلة على ما وجدوه من لطف المعاملة من قبل أعضاء البعثة الإدارية التابعة للوزارة.