وزير الأوقاف يواصل جولاته التفقدية على الحجاج الأردنيين في مكة

وزير الأوقاف يواصل جولاته التفقدية على الحجاج الأردنيين في مكة
وفي الجولة التي رافقه فيها أعضاء البعثة الإعلامية ومدير الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، استجاب الخلايلة لمطالب الحجاج في أحد الفنادق بتوفير أطباء في فندقهم كونه بعيد قليلا عن الفنادق التي تتواجد بها البعثات الطبية، فأمر بتوفير طبيب وصيدلاني لتأمين الخدمة الطبية.
كما استجاب الخلايلة لطلب مسنة بأن تعود إلى الوطن بالطائرة بدلا من الحافلة كون صحتها لا تسمح بتحمل مشاق العودة برًا.
وقدم عدد من الحجاج الشكر للخلايلة على ما وجدوه من لطف المعاملة من قبل أعضاء البعثة الإدارية التابعة للوزارة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
هيوليت باكارد إنتربرايز تكشف عن حلول جديدة لتعزيز منصات الحوسبة القوية للعمليات المهمة
البنك العربي المتحد يعتزم جمع 1.03 مليار درهم
يورو سيستمز تقود موجة التحوّل نحو الحياة الذكية في الخليج عبر حلول أتمتة متقدمة للمنازل
كلية لندن لإدارة الأعمال تطلق أول برامجها للتعليم التنفيذي في الرياض
"بوتيم" وبنك المارية المحلي يطلقان أول مشروع لبطاقات "جيون" مسبقة الدفع في دولة الإمارات
إبرام شراكة استراتيجية بين إعلانات يانغو “Yango Ads” وشركة "دكتور نيوترشن" لخصيص الإعلانات الصحية من خلال حلول إعلانية متخصصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي