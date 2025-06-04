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وفاتان وإصابتان اثر حادث تصادم على طريق الموقر

وفاتان وإصابتان اثر حادث تصادم على طريق الموقر

2025-06-04 02:27:36
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقع حادث تصادم بين مركبتين على طريق الموقر - الأزرق وفق مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني لـ "الوكيل الاخباري" انه نتج عن الحادث وفاتين وإصابتين وحالتهم العامة حسنة.

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