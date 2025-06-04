وفاتان وإصابتان اثر حادث تصادم على طريق الموقر

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وفاتان وإصابتان اثر حادث تصادم على طريق الموقر
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقع حادث تصادم بين مركبتين على طريق الموقر - الأزرق وفق مصدر أمني.
وقال المصدر الأمني لـ "الوكيل الاخباري" انه نتج عن الحادث وفاتين وإصابتين وحالتهم العامة حسنة.
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