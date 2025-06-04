البرلمان العربي يهنئ البحرين فوزها بعضوية مجلس الأمن الدولي

البرلمان العربي يهنئ البحرين فوزها بعضوية مجلس الأمن الدولي
وأكد اليماحي، في بيان صادر عن البرلمان العربي، أن هذا الفوز يُعد تتويجًا للسياسة الخارجية الرصينة والمتوازنة التي تنتهجها مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وهي السياسة التي ترتكز على مبادئ الحكمة والاعتدال والانفتاح الإيجابي على العالم، والدعوة الدائمة إلى الحوار وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وأشار اليماحي إلى أن نيل مملكة البحرين هذه العضوية الرفيعة يجعل منها صوتًا عربيًا مدافعًا عن القضايا العربية في أكبر محفل دولي، كما يؤكد مكانتها الإقليمية والدولية الراسخة، ويعكس ما تحظى به من تقدير واحترام من قِبل المجتمع الدولي، ويؤكد ريادتها كدولة مؤثرة في دعم القضايا العادلة، والدفاع عن المبادئ الإنسانية، وتعزيز الشراكات من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الذي ينشده العالم لاسيما في ظل التحديات الراهنة.
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