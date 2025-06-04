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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 37 سنتا ليبلغ 93ر64 دولار
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 6 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 37 سنتا ليبلغ 93ر64 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 56ر64 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا لتبلغ 40ر65 دولار للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا لتبلغ 16ر63 دولار. (النهاية)
خ م / ط أ ب
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا لتبلغ 40ر65 دولار للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا لتبلغ 16ر63 دولار. (النهاية)
خ م / ط أ ب
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