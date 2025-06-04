حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 6 (كونا) -- الرابع من يونيو:

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1940 - أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح يصدر قانون السفر في الكويت من 61 مادة لمعالجة المشكلات التي تواجه العاملين على سفن السفر.

1963 - النائب محمد أحمد الرشيد يقدم أول استجواب في مسيرة الحياة البرلمانية الكويتية في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالله مشاري الروضان وذلك على خلفية توزيع 30 قسيمة من فئة ألف متر في منطقة العديلية فيما اكتفى العضو برد الوزير وسحب الطلب.

1967 - مجلس الوزراء يقرر تشكيل لجنة في كل وزارة وإدارة ومؤسسة حكومية برئاسة الوزير للقيام بجمع التبرعات من موظفي وعمال الحكومة للمساهمة في دعم الحرب ضد العدو الصهيوني.

1982 - اغتيال السكرتير الأول في سفارة الكويت لدى الهند مصطفى محمد المرزوق بعد أن أطلق عليه مسلح أربع رصاصات فيما تبنت (جماعة أبو نضال) عملية الاغتيال.

1989 -استشهاد الكويتي فوزي عبدالرسول المجادي عن عمر ناهز 28 عاما في عملية فدائية نفذها مع مجموعة (عملية شهداء نابلس) في الأراضي العربية المحتلة عند مستعمرة مسكاف عام في منطقة أصبع الجليل شمالي فلسطين.

2005 - شركة البترول الوطنية الكويتية توقع عقد بيع 40 محطة تعبئة وقود مع الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود بقيمة 700ر27 مليون دينار كويتي.

2008 - شركة نفط الكويت تبدأ إنتاج الغاز الحر من حقول الغاز المكتشفة في شمال الكويت لتدخل بذلك مرحلة جديدة من تاريخ الصناعة النفطية في الكويت فيما بلغ الإنتاج 50 مليون قدم مكعبة من الغاز الحر.

2012 - مستشفى ابن سينا تجري عملية هي الأولى في الكويت لاستئصال ورم من مخ مريض وهو بكامل وعيه.

2013 - منتخب الكويت الوطني للسيدات لكرة القدم يشارك في أول بطولة دولية في تاريخه ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للسيدات التي تقام في الأردن.

2014 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعلن توقيعه اتفاقية قرض بقيمة تسعة ملايين دينار لتمويل مشروع توسعة كلية طبية في الصين.

2015 - وزارة الإعلام تصدر قرارا بإلغاء ترخيص بث قنوات الوطن الفضائية بسبب زوال الصفة القانونية لشركة مجموعة الكويت الإعلامية والمرخص لها بث القنوات طبقا لقانون الإعلام المرئي والمسموع.

2018 - مجلس منظمة الأغذية والزراعة (فاو) ينتخب الكويت لمنصب نائب الرئيس المستقل للمجلس الذي يتولى السلطات التنفيذية للمنظمة الأممية.

2021 - الراميان الكويتيان منصور الرشيدي وعبدالله الرشيدي يحققان ميداليتين فضية وبرونزية بمسابقة الجائزة الكبرى (جراند بريكس) ضمن البطولة العربية للرماية التي استضافتها مصر.

2022 - الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية ترصد زلزالا بقوة خمس درجات على مقياس ريختر جنوب غرب الأحمدي. (النهاية) م ب ر / ن س ن