حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
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1940 - أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح يصدر قانون السفر في الكويت من 61 مادة لمعالجة المشكلات التي تواجه العاملين على سفن السفر.
1963 - النائب محمد أحمد الرشيد يقدم أول استجواب في مسيرة الحياة البرلمانية الكويتية في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالله مشاري الروضان وذلك على خلفية توزيع 30 قسيمة من فئة ألف متر في منطقة العديلية فيما اكتفى العضو برد الوزير وسحب الطلب.
1967 - مجلس الوزراء يقرر تشكيل لجنة في كل وزارة وإدارة ومؤسسة حكومية برئاسة الوزير للقيام بجمع التبرعات من موظفي وعمال الحكومة للمساهمة في دعم الحرب ضد العدو الصهيوني.
1982 - اغتيال السكرتير الأول في سفارة الكويت لدى الهند مصطفى محمد المرزوق بعد أن أطلق عليه مسلح أربع رصاصات فيما تبنت (جماعة أبو نضال) عملية الاغتيال.
1989 -استشهاد الكويتي فوزي عبدالرسول المجادي عن عمر ناهز 28 عاما في عملية فدائية نفذها مع مجموعة (عملية شهداء نابلس) في الأراضي العربية المحتلة عند مستعمرة مسكاف عام في منطقة أصبع الجليل شمالي فلسطين.
2005 - شركة البترول الوطنية الكويتية توقع عقد بيع 40 محطة تعبئة وقود مع الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود بقيمة 700ر27 مليون دينار كويتي.
2008 - شركة نفط الكويت تبدأ إنتاج الغاز الحر من حقول الغاز المكتشفة في شمال الكويت لتدخل بذلك مرحلة جديدة من تاريخ الصناعة النفطية في الكويت فيما بلغ الإنتاج 50 مليون قدم مكعبة من الغاز الحر.
2012 - مستشفى ابن سينا تجري عملية هي الأولى في الكويت لاستئصال ورم من مخ مريض وهو بكامل وعيه.
2013 - منتخب الكويت الوطني للسيدات لكرة القدم يشارك في أول بطولة دولية في تاريخه ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للسيدات التي تقام في الأردن.
2014 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعلن توقيعه اتفاقية قرض بقيمة تسعة ملايين دينار لتمويل مشروع توسعة كلية طبية في الصين.
2015 - وزارة الإعلام تصدر قرارا بإلغاء ترخيص بث قنوات الوطن الفضائية بسبب زوال الصفة القانونية لشركة مجموعة الكويت الإعلامية والمرخص لها بث القنوات طبقا لقانون الإعلام المرئي والمسموع.
2018 - مجلس منظمة الأغذية والزراعة (فاو) ينتخب الكويت لمنصب نائب الرئيس المستقل للمجلس الذي يتولى السلطات التنفيذية للمنظمة الأممية.
2021 - الراميان الكويتيان منصور الرشيدي وعبدالله الرشيدي يحققان ميداليتين فضية وبرونزية بمسابقة الجائزة الكبرى (جراند بريكس) ضمن البطولة العربية للرماية التي استضافتها مصر.
2022 - الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية ترصد زلزالا بقوة خمس درجات على مقياس ريختر جنوب غرب الأحمدي. (النهاية) م ب ر / ن س ن
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