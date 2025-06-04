رئيس (الطيران المدني) يبحث سفير بلجيكا تعزيز التعاون في مجالات النقل الجوي والشحن

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رئيس (الطيران المدني) يبحث سفير بلجيكا تعزيز التعاون في مجالات النقل الجوي والشحن
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 6 (كونا) -- بحث رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك حمود الجابر الصباح مع سفير مملكة بلجيكا لدى دولة الكويت كريستيان دومس سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطيران المدني.
وقالت (الطيران المدني) في بيان لها اليوم الاربعاء إنه تم خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس مناقشة آليات تطوير النقل الجوي بين الكويت وبلجيكا واستقطاب شركات الطيران إلى جانب إعطاء الأولوية لدعم حركة الشحن المباشرة وتمكينها.
وأفادت أن الاجتماع أكد أهمية تبادل الخبرات والتدريب في مجالات الأمن والسلامة والملاحة الجوية بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير منظومة النقل الجوي بين الجانبين.(النهاية)
ع ع م / ط أ ب
وقالت (الطيران المدني) في بيان لها اليوم الاربعاء إنه تم خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس مناقشة آليات تطوير النقل الجوي بين الكويت وبلجيكا واستقطاب شركات الطيران إلى جانب إعطاء الأولوية لدعم حركة الشحن المباشرة وتمكينها.
وأفادت أن الاجتماع أكد أهمية تبادل الخبرات والتدريب في مجالات الأمن والسلامة والملاحة الجوية بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير منظومة النقل الجوي بين الجانبين.(النهاية)
ع ع م / ط أ ب
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