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رئيس (الطيران المدني) يبحث سفير بلجيكا تعزيز التعاون في مجالات النقل الجوي والشحن

رئيس (الطيران المدني) يبحث سفير بلجيكا تعزيز التعاون في مجالات النقل الجوي والشحن

2025-06-04 01:40:04
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 6 (كونا) -- بحث رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك حمود الجابر الصباح مع سفير مملكة بلجيكا لدى دولة الكويت كريستيان دومس سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطيران المدني.
وقالت (الطيران المدني) في بيان لها اليوم الاربعاء إنه تم خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس مناقشة آليات تطوير النقل الجوي بين الكويت وبلجيكا واستقطاب شركات الطيران إلى جانب إعطاء الأولوية لدعم حركة الشحن المباشرة وتمكينها.
وأفادت أن الاجتماع أكد أهمية تبادل الخبرات والتدريب في مجالات الأمن والسلامة والملاحة الجوية بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير منظومة النقل الجوي بين الجانبين.(النهاية)

ع ع م / ط أ ب


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