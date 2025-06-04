جامعة العلوم والتكنولوجيا وسلاح الجو الملكي يبحثان سبل التعاون المشترك
بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم و قائد سلاح الجو الملكي الأردني، العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات،امس الثلاثاء ، سبل التعاون المشترك بمجالات البحث العلمي، والتطوير التكنولوجي، والتدريب الفني، بما ينعكس إيجابا على تطوير قدرات الطلبة والكوادر الفنية والهندسية.
كما بحث الجانبان بحضور عدد من نواب رئيس الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية، سبل التعاون في مجالات صيانة وهندسة الطيران، وتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، إضافة إلى برامج التدريب العملي التي سيتم تنفيذها بالتنسيق مع كلية سلاح الجو الملكي الجامعية التقنية لعلوم الطيران.
وأوضح السالم، أن هذه اللقاء يجسد عمق العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية والعسكرية، مشيرا إلى أن الجامعة تولي اهتماما بالغا بتوسيع آفاق التعاون مع سلاح الجو الملكي في مجالات البحث العلمي والتدريب الفني والتطوير التكنولوجي.
وأضاف السالم أن الجامعة تسخر خبراتها وإمكاناتها لدعم هذا التعاون الاستراتيجي، الذي يسهم بإعداد كفاءات وطنية مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل في القطاعات الهندسية والعسكرية.
من جهته، بين الحياصات أن جامعة العلوم والتكنولوجيا تعد صرحا أكاديميا وعلميا رائدا على مستوى المنطقة، بما تمتلكه من إمكانات بشرية وتقنية متقدمة، مشيدا بالدور المحوري الذي تقوم به الجامعة في تأهيل الكوادر الوطنية في مجالات الهندسة والتكنولوجيا.
واكد أن تعزيز التعاون مع هذا الصرح الأكاديمي يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء قاعدة علمية وفنية تواكب التطورات المتسارعة في قطاع الطيران،موضحا أن سلاح الجو الملكي يرحب بهذا التعاون بما يخدم أهداف الطرفين ويعزز من قدرات مؤسساتنا الوطنية ويسهم ببناء قدرات بشرية مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.-(بترا)
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