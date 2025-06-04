جامعة العلوم والتكنولوجيا وسلاح الجو الملكي يبحثان سبل التعاون المشترك

MENAFN - Alghad Newspaper) جريد

بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم و قائد سلاح الجو الملكي الأردني، العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات،امس الثلاثاء ، سبل التعاون المشترك بمجالات البحث العلمي، والتطوير التكنولوجي، والتدريب الفني، بما ينعكس إيجابا على تطوير قدرات الطلبة والكوادر الفنية والهندسية.



كما بحث الجانبان بحضور عدد من نواب رئيس الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية، سبل التعاون في مجالات صيانة وهندسة الطيران، وتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، إضافة إلى برامج التدريب العملي التي سيتم تنفيذها بالتنسيق مع كلية سلاح الجو الملكي الجامعية التقنية لعلوم الطيران.



وأوضح السالم، أن هذه اللقاء يجسد عمق العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية والعسكرية، مشيرا إلى أن الجامعة تولي اهتماما بالغا بتوسيع آفاق التعاون مع سلاح الجو الملكي في مجالات البحث العلمي والتدريب الفني والتطوير التكنولوجي.



وأضاف السالم أن الجامعة تسخر خبراتها وإمكاناتها لدعم هذا التعاون الاستراتيجي، الذي يسهم بإعداد كفاءات وطنية مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل في القطاعات الهندسية والعسكرية.



من جهته، بين الحياصات أن جامعة العلوم والتكنولوجيا تعد صرحا أكاديميا وعلميا رائدا على مستوى المنطقة، بما تمتلكه من إمكانات بشرية وتقنية متقدمة، مشيدا بالدور المحوري الذي تقوم به الجامعة في تأهيل الكوادر الوطنية في مجالات الهندسة والتكنولوجيا.



واكد أن تعزيز التعاون مع هذا الصرح الأكاديمي يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء قاعدة علمية وفنية تواكب التطورات المتسارعة في قطاع الطيران،موضحا أن سلاح الجو الملكي يرحب بهذا التعاون بما يخدم أهداف الطرفين ويعزز من قدرات مؤسساتنا الوطنية ويسهم ببناء قدرات بشرية مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.-(بترا)