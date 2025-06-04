مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف حرب غزة.. وهذه تفاصيله

MENAFN - Alghad Newspaper) جريد

قدمت 10 دول منتخبة في مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، في تحرك جديد يستهدف إنهاء القتال المتواصل منذ 20 شهراً بين "إسرائيل" وحركة حماس.



وقال دبلوماسيون في تصريحات للصحفيين، إن الدول العشر طالبت بعقد جلسة تصويت على المشروع الأربعاء، وسط مساعٍ حثيثة لتجاوز حالة الجمود الدولي بشأن النزاع في غزة.



وينص مشروع القرار، بحسب نسخة اطلعت عليها "رويترز"، على رفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر فوراً، وضمان توزيعها بشكل آمن وواسع ودون عوائق في مختلف أنحاء غزة، استجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة.



كما يدعو المشروع إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع "الرهائن" المحتجزين لدى حركة حماس منذ بدء الحرب.