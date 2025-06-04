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قصف إسرائيلي يستهدف حوض اليرموك غرب درعا

قصف إسرائيلي يستهدف حوض اليرموك غرب درعا

2025-06-04 01:37:53
(MENAFN- Alghad Newspaper)

جريدة الغد


ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء الثلاثاء، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت حوض اليرموك غربي درعا جنوب سوريا، ولم تشر الوكالة إلى الأضرار المادية والبشرية المحتملة الناتجة عن القصف الإسرائيلي.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت منطقة جنوب سوريا في أعقاب إطلاق القذائف من الأراضي السورية نحو "إسرائيل".

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق الثلاثاء، بإطلاق صاروخين من نوع غراد من بلدة "تسيل" في ريف درعا الغربي تجاه الجولان المحتل، في أول هجوم منذ تولّي الرئيس السوري أحمد الشرع السلطة في البلاد.

ولأول مرة منذ تولّي أحمد الشرع السلطة في سوريا، سُمعت صفارات الإنذار، مساء الثلاثاء في جنوب هضبة الجولان، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام العبرية.

وأضافت أن صفارات الإنذار دوّت في مستوطنة هسبن ورمات مغشيم، وسقط الصاروخان في مناطق مفتوحة، مبينةً أن مستوطني المنطقة أفادوا بسماع انفجارات عدة.

وبالتزامن مع الهجوم الصاروخي من الأراضي السورية، ذكر إعلام عبري أن صفارات الإنذار دوت، لاحقاً، في كل أنحاء "إسرائيل" تقريباً، بعد رصد إطلاق صاروخ آخر من اليمن.

وتوقعت وسائل الإعلام العبرية أن يحمل هذا التصعيد الكثير من التعقيدات خلال الساعات والأيام المقبلة، حيث وصفت نيران الهجوم المتزامن، بأنها "غير عادية".

وفصل بين الإطلاقين من سوريا واليمن، نحو 20 دقيقة، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في مئات المستوطنات والمدن، جنوب هضبة الجولان.

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