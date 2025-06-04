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الخارجية السورية: لم نتثبت من صحة الأنباء عن قصف باتجاه إسرائيل

الخارجية السورية: لم نتثبت من صحة الأنباء عن قصف باتجاه إسرائيل

2025-06-04 01:37:52
(MENAFN- Alghad Newspaper)

جريدة الغد


أدانت وزارة الخارجية السورية، الأربعاء، بشدة القصف الإسرائيلي الذي استهدف قرى وبلدات في محافظة درعا جنوب البلاد، مؤكدة وجود أطراف عديدة قد تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة لتحقيق مصالحها الخاصة.
وقالت "الخارجية السورية" في بيان عقب القصف الإسرائيلي الذي جاء رداً على إطلاق صواريخ من الأراضي السورية باتجاه مرتفعات الجولان المحتل: "لم نتثبت من صحة الأنباء عن قصف باتجاه إسرائيل حتى اللحظة".

وأكدت، أن "سوريا لم ولن تشكل تهديدًا لأي طرف في المنطقة، وأن الأولوية القصوى في جنوب البلاد هي بسط سلطة الدولة، وإنهاء السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية".

واعتبرت الخارجية السورية، أن التصعيد الإسرائيلي انتهاك صارخ للسيادة السورية، ويزيد توتر المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في وقف الاعتداءات الإسرائيلية.

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