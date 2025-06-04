الخارجية السورية: لم نتثبت من صحة الأنباء عن قصف باتجاه إسرائيل

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الخارجية السورية: لم نتثبت من صحة الأنباء عن قصف باتجاه إسرائيل
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جريدة الغد
أدانت وزارة الخارجية السورية، الأربعاء، بشدة القصف الإسرائيلي الذي استهدف قرى وبلدات في محافظة درعا جنوب البلاد، مؤكدة وجود أطراف عديدة قد تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة لتحقيق مصالحها الخاصة.
وقالت "الخارجية السورية" في بيان عقب القصف الإسرائيلي الذي جاء رداً على إطلاق صواريخ من الأراضي السورية باتجاه مرتفعات الجولان المحتل: "لم نتثبت من صحة الأنباء عن قصف باتجاه إسرائيل حتى اللحظة".
وأكدت، أن "سوريا لم ولن تشكل تهديدًا لأي طرف في المنطقة، وأن الأولوية القصوى في جنوب البلاد هي بسط سلطة الدولة، وإنهاء السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية".
واعتبرت الخارجية السورية، أن التصعيد الإسرائيلي انتهاك صارخ للسيادة السورية، ويزيد توتر المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في وقف الاعتداءات الإسرائيلية.
جريدة الغد
أدانت وزارة الخارجية السورية، الأربعاء، بشدة القصف الإسرائيلي الذي استهدف قرى وبلدات في محافظة درعا جنوب البلاد، مؤكدة وجود أطراف عديدة قد تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة لتحقيق مصالحها الخاصة.
وقالت "الخارجية السورية" في بيان عقب القصف الإسرائيلي الذي جاء رداً على إطلاق صواريخ من الأراضي السورية باتجاه مرتفعات الجولان المحتل: "لم نتثبت من صحة الأنباء عن قصف باتجاه إسرائيل حتى اللحظة".
وأكدت، أن "سوريا لم ولن تشكل تهديدًا لأي طرف في المنطقة، وأن الأولوية القصوى في جنوب البلاد هي بسط سلطة الدولة، وإنهاء السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية".
واعتبرت الخارجية السورية، أن التصعيد الإسرائيلي انتهاك صارخ للسيادة السورية، ويزيد توتر المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في وقف الاعتداءات الإسرائيلية.
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