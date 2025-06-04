كتائب محمد الضيف تعلن مسؤوليتها عن قصف إسرائيل من درعا

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كتائب محمد الضيف تعلن مسؤوليتها عن قصف إسرائيل من درعا
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جريدة الغد
أعلن فصيل جديد يطلق على نفسه "كتائب محمد الضيف"، فجر اليوم الأربعاء، مسؤوليته عن قصف "إسرائيل" من الأراضي السورية.
وقال قيادي في كتائب محمد الضيف في تصريح له: "عملياتنا لن تتوقف حتى يتوقف قصف المستضعفين في غزة".
ولأول مرة منذ تولّي أحمد الشرع السلطة في سوريا، سُمعت صفارات الإنذار، مساء الثلاثاء في جنوب هضبة الجولان، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام العبرية.
وأضافت أن صفارات الإنذار دوّت في مستوطنة هسبن ورمات مغشيم، وسقط الصاروخان في مناطق مفتوحة، مبينةً أن مستوطني المنطقة أفادوا بسماع انفجارات عدة.
وبالتزامن مع الهجوم الصاروخي من الأراضي السورية، ذكر إعلام عبري أن صفارات الإنذار دوت، لاحقاً، في كل أنحاء "إسرائيل" تقريباً، بعد رصد إطلاق صاروخ آخر من اليمن.
وتوقعت وسائل الإعلام العبرية أن يحمل هذا التصعيد الكثير من التعقيدات خلال الساعات والأيام المقبلة، حيث وصفت نيران الهجوم المتزامن، بأنها "غير عادية".
وفصل بين الإطلاقين من سوريا واليمن، نحو 20 دقيقة، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في مئات المستوطنات والمدن، جنوب هضبة الجولان.
جريدة الغد
أعلن فصيل جديد يطلق على نفسه "كتائب محمد الضيف"، فجر اليوم الأربعاء، مسؤوليته عن قصف "إسرائيل" من الأراضي السورية.
وقال قيادي في كتائب محمد الضيف في تصريح له: "عملياتنا لن تتوقف حتى يتوقف قصف المستضعفين في غزة".
ولأول مرة منذ تولّي أحمد الشرع السلطة في سوريا، سُمعت صفارات الإنذار، مساء الثلاثاء في جنوب هضبة الجولان، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام العبرية.
وأضافت أن صفارات الإنذار دوّت في مستوطنة هسبن ورمات مغشيم، وسقط الصاروخان في مناطق مفتوحة، مبينةً أن مستوطني المنطقة أفادوا بسماع انفجارات عدة.
وبالتزامن مع الهجوم الصاروخي من الأراضي السورية، ذكر إعلام عبري أن صفارات الإنذار دوت، لاحقاً، في كل أنحاء "إسرائيل" تقريباً، بعد رصد إطلاق صاروخ آخر من اليمن.
وتوقعت وسائل الإعلام العبرية أن يحمل هذا التصعيد الكثير من التعقيدات خلال الساعات والأيام المقبلة، حيث وصفت نيران الهجوم المتزامن، بأنها "غير عادية".
وفصل بين الإطلاقين من سوريا واليمن، نحو 20 دقيقة، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في مئات المستوطنات والمدن، جنوب هضبة الجولان.
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