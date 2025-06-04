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كتائب محمد الضيف تعلن مسؤوليتها عن قصف إسرائيل من درعا

كتائب محمد الضيف تعلن مسؤوليتها عن قصف إسرائيل من درعا

2025-06-04 01:37:52
(MENAFN- Alghad Newspaper)

جريدة الغد


أعلن فصيل جديد يطلق على نفسه "كتائب محمد الضيف"، فجر اليوم الأربعاء، مسؤوليته عن قصف "إسرائيل" من الأراضي السورية.

وقال قيادي في كتائب محمد الضيف في تصريح له: "عملياتنا لن تتوقف حتى يتوقف قصف المستضعفين في غزة".

ولأول مرة منذ تولّي أحمد الشرع السلطة في سوريا، سُمعت صفارات الإنذار، مساء الثلاثاء في جنوب هضبة الجولان، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام العبرية.

وأضافت أن صفارات الإنذار دوّت في مستوطنة هسبن ورمات مغشيم، وسقط الصاروخان في مناطق مفتوحة، مبينةً أن مستوطني المنطقة أفادوا بسماع انفجارات عدة.

وبالتزامن مع الهجوم الصاروخي من الأراضي السورية، ذكر إعلام عبري أن صفارات الإنذار دوت، لاحقاً، في كل أنحاء "إسرائيل" تقريباً، بعد رصد إطلاق صاروخ آخر من اليمن.

وتوقعت وسائل الإعلام العبرية أن يحمل هذا التصعيد الكثير من التعقيدات خلال الساعات والأيام المقبلة، حيث وصفت نيران الهجوم المتزامن، بأنها "غير عادية".

وفصل بين الإطلاقين من سوريا واليمن، نحو 20 دقيقة، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في مئات المستوطنات والمدن، جنوب هضبة الجولان.

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