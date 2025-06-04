Visa تعيِّن Andrew Torre في منصب رئيس خدمات القيمة المضافة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Visa (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: V) اليوم عن تعيين Andrew Torre، الذي يتمتع بخبرة لمدة 20 عامًا في Visa، في منصب رئيس خدمات القيمة المضافة (VAS). سيتولى السيد Torre هذا المنصب خلفًا لـ Antony Cahill الذي تم تعيينه مؤخرًا رئيسًا إقليميًا والرئيس التنفيذي لعمليات Visa في أوروبا، وذلك رهنًا بالموافقة التنظيمية. سيقدم السيد Torre تقاريره مباشرة إلى Ryan McInerney، الرئيس التنفيذي لشركة Visa، كما سينضم إلى فريق القيادة العالمي للشركة. سيكون مقره في سان فرانسيسكو، وسيتولى هذا المنصب اعتبارًا من الآن بشكل فوري.

في دوره الجديد، سيكون السيد Torre مسؤولاً عن تصميم وتطوير وتقديم مجموعة منتجات وحلول خدمات القيمة المضافة (VAS) لشركة Visa. تطورت أعمال خدمات القيمة المضافة (VAS) في Visa بسرعة لتصبح نشاطًا عالميًا بقيمة 9 مليارات دولار، محققة نموًا سنويًا في الإيرادات بنسبة 20% منذ عام 2021.

منذ عام 2018، يشغَّل السيد Torre منصب الرئيس الإقليمي لشركة Visa لمنطقة وسط وشرق أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا (CEMEA). وخلال هذه الفترة، ساهم في الارتقاء بالإيرادات، وعزَّز العلاقات مع العملاء والشركاء، ووسَّع حضور Visa الإقليمي ليشمل 23 مكتبًا، يخدمون أكثر من 1,800 عميل في 86 سوقًا.

انضم السيد Torre إلى Visa في عام 2002 في سان فرانسيسكو، حيث شغَّل مناصب عالمية في مجالات المنتج والاستراتيجية والتسعير. تولى منصب المدير الإقليمي لمجموعة Visa في روسيا عام 2013، ثم شغَّل لاحقًا منصب المدير الإقليمي لمجموعة Visa لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء قبل أن يتولى قيادة منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA). في وقتٍ سابق من مسيرته المهنية، اكتسب السيد Torre خبرة واسعة على مدار 12 عامًا في قطاع البنوك

صرَّح السيد McInerney قائلاً: "تُعدُّ خبرة Andrew في قيادة أسرع مناطق Visa نموًا، إلى جانب تركيزه القوي على العملاء وخبرته التجارية الواسعة والعميقة، مما يجعله الخيار الأمثل لتعزيز النجاحات التي حققها Antony ومواصلة زخم أعمال خدمات القيمة المضافة القوي لدينا". "نحن في وضع مثالي يمكننا من توسيع أعمال خدمات القيمة المضافة (VAS) ذات معدلات النمو العالية والهوامش الربحية الجذابة بشكل سريع، ولا يمكننا إلا أن نثق تمامًا بقدرة Andrew على استغلال هذه الفرصة الاستثنائية وتحويلها إلى نجاحات ملموسة".

أطلقت الشركة عملية بحث داخلية مكثفة لاختيار خليفة للسيد Torre، وتتطلع إلى الإعلان عن تعيينه في القريب العاجل.

نبذة عن شركة Visa

شركة Visa (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: V) هي شركة عالمية رائدة في قطاع المدفوعات الرقمية، وتُسهِّل المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 بلد وإقليم. تتمثل مهمتنا في ربط الجميع حول العالم من خلال شبكة المدفوعات الأكثر ابتكارًا وملاءمة وموثوقية وأمانًا، مما يمكّن الأفراد والشركات والاقتصادات من الازدهار. لدينا إيمان راسخ بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، تنهض بهم جميعًا وتضع أساس مستقبل حركة الأموال. تعرَّف على المزيد على Visa .

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