Visa تعيِّن Andrew Torre في منصب رئيس خدمات القيمة المضافة

Visa تعيِّن Andrew Torre في منصب رئيس خدمات القيمة المضافة
في دوره الجديد، سيكون السيد Torre مسؤولاً عن تصميم وتطوير وتقديم مجموعة منتجات وحلول خدمات القيمة المضافة (VAS) لشركة Visa. تطورت أعمال خدمات القيمة المضافة (VAS) في Visa بسرعة لتصبح نشاطًا عالميًا بقيمة 9 مليارات دولار، محققة نموًا سنويًا في الإيرادات بنسبة 20% منذ عام 2021.
منذ عام 2018، يشغَّل السيد Torre منصب الرئيس الإقليمي لشركة Visa لمنطقة وسط وشرق أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا (CEMEA). وخلال هذه الفترة، ساهم في الارتقاء بالإيرادات، وعزَّز العلاقات مع العملاء والشركاء، ووسَّع حضور Visa الإقليمي ليشمل 23 مكتبًا، يخدمون أكثر من 1,800 عميل في 86 سوقًا.
انضم السيد Torre إلى Visa في عام 2002 في سان فرانسيسكو، حيث شغَّل مناصب عالمية في مجالات المنتج والاستراتيجية والتسعير. تولى منصب المدير الإقليمي لمجموعة Visa في روسيا عام 2013، ثم شغَّل لاحقًا منصب المدير الإقليمي لمجموعة Visa لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء قبل أن يتولى قيادة منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA). في وقتٍ سابق من مسيرته المهنية، اكتسب السيد Torre خبرة واسعة على مدار 12 عامًا في قطاع البنوك
صرَّح السيد McInerney قائلاً: "تُعدُّ خبرة Andrew في قيادة أسرع مناطق Visa نموًا، إلى جانب تركيزه القوي على العملاء وخبرته التجارية الواسعة والعميقة، مما يجعله الخيار الأمثل لتعزيز النجاحات التي حققها Antony ومواصلة زخم أعمال خدمات القيمة المضافة القوي لدينا". "نحن في وضع مثالي يمكننا من توسيع أعمال خدمات القيمة المضافة (VAS) ذات معدلات النمو العالية والهوامش الربحية الجذابة بشكل سريع، ولا يمكننا إلا أن نثق تمامًا بقدرة Andrew على استغلال هذه الفرصة الاستثنائية وتحويلها إلى نجاحات ملموسة".
أطلقت الشركة عملية بحث داخلية مكثفة لاختيار خليفة للسيد Torre، وتتطلع إلى الإعلان عن تعيينه في القريب العاجل.
نبذة عن شركة Visa
شركة Visa (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: V) هي شركة عالمية رائدة في قطاع المدفوعات الرقمية، وتُسهِّل المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 بلد وإقليم. تتمثل مهمتنا في ربط الجميع حول العالم من خلال شبكة المدفوعات الأكثر ابتكارًا وملاءمة وموثوقية وأمانًا، مما يمكّن الأفراد والشركات والاقتصادات من الازدهار. لدينا إيمان راسخ بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، تنهض بهم جميعًا وتضع أساس مستقبل حركة الأموال. تعرَّف على المزيد على Visa .
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