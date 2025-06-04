شركة Venture Global تبدأ العمل في موقع CP2 للغاز الطبيعي المسال بعد الحصول على موافقة الحكومة الفيدرالية

(BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة .Venture Global, Inc ‏($VG) أنها بدأت التعبئة الكاملة وبدأت العمل في الموقع في منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال الثالثة للشركة، CP2 LNG.ويأتي إطلاق العمل في الموقع بعد وقت قصير من حصول CP2 على الموافقة النهائية وإشعارات المتابعة من لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية (FERC) بشأن المشروع، وبعد أسابيع من تلقي ترخيص التصدير غير الخاضع لاتفاقية التجارة الحرة من وزارة الطاقة الأمريكية.

قال Mike Sabel ، الرئيس التنفيذي لشركة Venture Global : "تشيد Venture Global بلجنة الطاقة الفيدرالية وموظفي لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية على عملهم المستمر لتعزيز مشاريع الطاقة الأمريكية المهمة مثل مشروع CP2 للغاز الطبيعي المسال الذي يدعم حلفائنا في الخارج وآلاف الوظائف هنا في الوطن". "مع الحصول على جميع الموافقات الفيدرالية الآن، يسعدنا أن نعلن أننا بدأنا العمل في الموقع لهذا المشروع، والذي من المتوقع أن يوفر الغاز الطبيعي المسال الموثوق به ومنخفض التكلفة للعالم بدءًا من عام 2027. أنا فخور بفريقنا والتزامهم الدؤوب بالتنفيذ والذي مكن شركتنا من تحقيق إنجازات تاريخية ونمو سريع من شركة ناشئة إلى بدء العمل في منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال الثالثة لدينا منذ عام 2019".

CP2 هو مشروع مهم استراتيجيًا من المتوقع أن يوفر الغاز الطبيعي المسال الأمريكي للعملاء في أوروبا واليابان والحلفاء الآخرين في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يدعم المشروع ما يقرب من 3000 وظيفة جديدة في لويزيانا - 400 منها ستكون لموظفين مباشرين ودائمين في CP2 - ويدفع أكثر من 4 مليارات دولار من ضرائب الممتلكات المحلية أثناء تشغيله. في ذروة البناء، من المتوقع أن توظف CP2 ما يقرب من 7,500 وظيفة بناء مباشرة وتدعم عشرات الآلاف من المقاولين من الباطن غير المباشرين، والوظائف بدوام جزئي وبدوام كامل في أكثر من 30 ولاية.

انطلاقًا من استراتيجية شركة Venture Global القائمة على مبدأ "تصميم واحد وبناء العديد من المنشآت" لمرافق الغاز الطبيعي المسال المعيارية، فإن مشروع CP2 قد حقق بالفعل تقدمًا كبيرًا في مجالات الهندسة والمشتريات والعقود. بصرف النظر عن أعمال الموقع التي تبدأ الآن، فإن المشروع لديه بالفعل أعمال كبيرة خارج الموقع جارية على وحدات ومعدات المشروع. هذا التقدم الهندسي الهام والتقدم خارج الموقع يضع CP2 الآن كواحد من أكثر مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال تقدمًا قيد التطوير في الولايات المتحدة، ونعتقد أنه بمجرد الانتهاء منه، سيضع Venture Global لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.

حول Venture Global

شركة Venture Global هي شركة طويلة الأجل ومنخفضة التكلفة توفر الغاز الطبيعي المسال الأمريكي المستخرج من أحواض الغاز الطبيعي الغنية بالموارد في أمريكا الشمالية. تشمل أعمال Venture Global أصولًا عبر سلسلة توريد الغاز الطبيعي المسال بما في ذلك إنتاج الغاز الطبيعي المسال ونقل الغاز الطبيعي والشحن وإعادة التغويز. بدأت منشأة Calcasieu Pass، وهي أول منشأة تابعة لشركة Venture Global، في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في يناير 2022 وحققت العمليات التجارية في أبريل 2025. حققت منشأة الشركة الثانية، Plaquemines LNG، أول إنتاج للغاز الطبيعي المسال في ديسمبر 2024. تقوم الشركة حاليًا ببناء وتطوير أكثر من 100 مليون طن سنويًا من سعة الإنتاج الاسمية لتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة للعالم. تعمل Venture Global على تطوير مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه في كل من منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لها.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية. نحن نعتزم أن تكون مثل هذه البيانات التطلعية مشمولة بأحكام الملاذ الآمن للبيانات التطلعية الواردة في القسم 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، المعدل ("قانون الأوراق المالية")، والقسم 21E من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934، المعدل ("قانون البورصة"). جميع البيانات، بخلاف بيانات الحقائق التاريخية، المدرجة هنا هي "بيانات تطلعية". في بعض الحالات، يمكن التعرف على البيانات التطلعية من خلال المصطلحات مثل "قد"، "ربما"، "سوف"، "يمكن"، "يجب"، "نتوقع"، "نخطط"، "نظن"، "نعتقد"، "نقدر"، "نتنبأ"، "محتمل"، "نسعى"، "نستهدف"، "نستمر"، أو عكس هذه المصطلحات أو المصطلحات الأخرى المماثلة.

قد تتضمن هذه البيانات التطلعية، والتي تخضع للمخاطر وعدم اليقين والافتراضات حولنا، بيانات حول أدائنا المستقبلي وعقودنا واستراتيجيات النمو المتوقعة والاتجاهات المتوقعة التي تؤثر على أعمالنا. هذه التصريحات هي مجرد توقعات مبنية على توقعاتنا الحالية وتوقعاتنا للأحداث المستقبلية. هناك عوامل مهمة يمكن أن تتسبب في اختلاف نتائجنا الفعلية أو مستوى نشاطنا أو أدائنا أو إنجازاتنا بشكل مادي عن النتائج أو مستوى نشاطنا أو أدائنا أو الإنجازات المعبر عنها أو الضمنية في البيانات التطلعية. وتشمل هذه العوامل حاجتنا إلى رأس مال إضافي كبير لبناء وإكمال المشاريع المستقبلية والأصول ذات الصلة، وعدم قدرتنا المحتملة على تأمين مثل هذا التمويل بشروط مقبولة، أو عدم قدرتنا على الإطلاق؛ وعدم قدرتنا المحتملة على تقدير تكاليف مشاريعنا بدقة، وخطر تعرض بناء وتشغيل خطوط أنابيب الغاز الطبيعي ووصلات خطوط الأنابيب لمشاريعنا لتجاوز التكاليف والتأخير المتعلق بالحصول على الموافقات التنظيمية، ومخاطر التطوير، وتكاليف العمالة، وعدم توفر العمال المهرة، والمخاطر التشغيلية وغيرها من المخاطر؛ وعدم اليقين بشأن مستقبل ديناميكيات التجارة العالمية، واتفاقيات التجارة الدولية وموقف الولايات المتحدة من التجارة الدولية، بما في ذلك آثار التعريفات الجمركية؛ واعتمادنا على مقاولي EPC وغيرهم من المقاولين لإكمال مشاريعنا بنجاح، بما في ذلك عدم قدرة المقاولين لدينا على الوفاء بالتزاماتهم بموجب عقودهم؛ والعوامل الاقتصادية والسياسية المختلفة، بما في ذلك معارضة الجماعات البيئية أو غيرها من جماعات المصلحة العامة، أو عدم وجود دعم حكومي محلي ودعم مجتمعي مطلوب لمشاريعنا، مما قد يؤثر سلبًا على حالة التصاريح أو التوقيت أو التطوير الشامل والبناء والتشغيل لمشاريعنا؛ والمخاطر المتعلقة بعوامل أخرى تمت مناقشتها تحت "البند 1A - عوامل الخطر" من تقريرنا السنوي على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 كما تم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات ("SEC") وأي تقارير لاحقة تم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات.

أي بيانات تطلعية واردة هنا لا تنطبق إلا اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، وتستند إلى افتراضات نعتقد أنها معقولة اعتبارًا من هذا التاريخ. لا نتعهد بتحديث هذه البيانات لتعكس الأحداث أو الظروف اللاحقة، باستثناء ما يقتضيه القانون.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

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