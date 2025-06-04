شركة Venture Global تبدأ العمل في موقع CP2 للغاز الطبيعي المسال بعد الحصول على موافقة الحكومة الفيدرالية

شركة Venture Global تبدأ العمل في موقع CP2 للغاز الطبيعي المسال بعد الحصول على موافقة الحكومة الفيدرالية
(BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة .Venture Global, Inc ($VG) أنها بدأت التعبئة الكاملة وبدأت العمل في الموقع في منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال الثالثة للشركة، CP2 LNG.ويأتي إطلاق العمل في الموقع بعد وقت قصير من حصول CP2 على الموافقة النهائية وإشعارات المتابعة من لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية (FERC) بشأن المشروع، وبعد أسابيع من تلقي ترخيص التصدير غير الخاضع لاتفاقية التجارة الحرة من وزارة الطاقة الأمريكية.
قال Mike Sabel ، الرئيس التنفيذي لشركة Venture Global : "تشيد Venture Global بلجنة الطاقة الفيدرالية وموظفي لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية على عملهم المستمر لتعزيز مشاريع الطاقة الأمريكية المهمة مثل مشروع CP2 للغاز الطبيعي المسال الذي يدعم حلفائنا في الخارج وآلاف الوظائف هنا في الوطن". "مع الحصول على جميع الموافقات الفيدرالية الآن، يسعدنا أن نعلن أننا بدأنا العمل في الموقع لهذا المشروع، والذي من المتوقع أن يوفر الغاز الطبيعي المسال الموثوق به ومنخفض التكلفة للعالم بدءًا من عام 2027. أنا فخور بفريقنا والتزامهم الدؤوب بالتنفيذ والذي مكن شركتنا من تحقيق إنجازات تاريخية ونمو سريع من شركة ناشئة إلى بدء العمل في منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال الثالثة لدينا منذ عام 2019".
CP2 هو مشروع مهم استراتيجيًا من المتوقع أن يوفر الغاز الطبيعي المسال الأمريكي للعملاء في أوروبا واليابان والحلفاء الآخرين في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يدعم المشروع ما يقرب من 3000 وظيفة جديدة في لويزيانا - 400 منها ستكون لموظفين مباشرين ودائمين في CP2 - ويدفع أكثر من 4 مليارات دولار من ضرائب الممتلكات المحلية أثناء تشغيله. في ذروة البناء، من المتوقع أن توظف CP2 ما يقرب من 7,500 وظيفة بناء مباشرة وتدعم عشرات الآلاف من المقاولين من الباطن غير المباشرين، والوظائف بدوام جزئي وبدوام كامل في أكثر من 30 ولاية.
انطلاقًا من استراتيجية شركة Venture Global القائمة على مبدأ "تصميم واحد وبناء العديد من المنشآت" لمرافق الغاز الطبيعي المسال المعيارية، فإن مشروع CP2 قد حقق بالفعل تقدمًا كبيرًا في مجالات الهندسة والمشتريات والعقود. بصرف النظر عن أعمال الموقع التي تبدأ الآن، فإن المشروع لديه بالفعل أعمال كبيرة خارج الموقع جارية على وحدات ومعدات المشروع. هذا التقدم الهندسي الهام والتقدم خارج الموقع يضع CP2 الآن كواحد من أكثر مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال تقدمًا قيد التطوير في الولايات المتحدة، ونعتقد أنه بمجرد الانتهاء منه، سيضع Venture Global لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.
حول Venture Global
شركة Venture Global هي شركة طويلة الأجل ومنخفضة التكلفة توفر الغاز الطبيعي المسال الأمريكي المستخرج من أحواض الغاز الطبيعي الغنية بالموارد في أمريكا الشمالية. تشمل أعمال Venture Global أصولًا عبر سلسلة توريد الغاز الطبيعي المسال بما في ذلك إنتاج الغاز الطبيعي المسال ونقل الغاز الطبيعي والشحن وإعادة التغويز. بدأت منشأة Calcasieu Pass، وهي أول منشأة تابعة لشركة Venture Global، في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في يناير 2022 وحققت العمليات التجارية في أبريل 2025. حققت منشأة الشركة الثانية، Plaquemines LNG، أول إنتاج للغاز الطبيعي المسال في ديسمبر 2024. تقوم الشركة حاليًا ببناء وتطوير أكثر من 100 مليون طن سنويًا من سعة الإنتاج الاسمية لتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة للعالم. تعمل Venture Global على تطوير مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه في كل من منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لها.
البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية. نحن نعتزم أن تكون مثل هذه البيانات التطلعية مشمولة بأحكام الملاذ الآمن للبيانات التطلعية الواردة في القسم 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، المعدل ("قانون الأوراق المالية")، والقسم 21E من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934، المعدل ("قانون البورصة"). جميع البيانات، بخلاف بيانات الحقائق التاريخية، المدرجة هنا هي "بيانات تطلعية". في بعض الحالات، يمكن التعرف على البيانات التطلعية من خلال المصطلحات مثل "قد"، "ربما"، "سوف"، "يمكن"، "يجب"، "نتوقع"، "نخطط"، "نظن"، "نعتقد"، "نقدر"، "نتنبأ"، "محتمل"، "نسعى"، "نستهدف"، "نستمر"، أو عكس هذه المصطلحات أو المصطلحات الأخرى المماثلة.
قد تتضمن هذه البيانات التطلعية، والتي تخضع للمخاطر وعدم اليقين والافتراضات حولنا، بيانات حول أدائنا المستقبلي وعقودنا واستراتيجيات النمو المتوقعة والاتجاهات المتوقعة التي تؤثر على أعمالنا. هذه التصريحات هي مجرد توقعات مبنية على توقعاتنا الحالية وتوقعاتنا للأحداث المستقبلية. هناك عوامل مهمة يمكن أن تتسبب في اختلاف نتائجنا الفعلية أو مستوى نشاطنا أو أدائنا أو إنجازاتنا بشكل مادي عن النتائج أو مستوى نشاطنا أو أدائنا أو الإنجازات المعبر عنها أو الضمنية في البيانات التطلعية. وتشمل هذه العوامل حاجتنا إلى رأس مال إضافي كبير لبناء وإكمال المشاريع المستقبلية والأصول ذات الصلة، وعدم قدرتنا المحتملة على تأمين مثل هذا التمويل بشروط مقبولة، أو عدم قدرتنا على الإطلاق؛ وعدم قدرتنا المحتملة على تقدير تكاليف مشاريعنا بدقة، وخطر تعرض بناء وتشغيل خطوط أنابيب الغاز الطبيعي ووصلات خطوط الأنابيب لمشاريعنا لتجاوز التكاليف والتأخير المتعلق بالحصول على الموافقات التنظيمية، ومخاطر التطوير، وتكاليف العمالة، وعدم توفر العمال المهرة، والمخاطر التشغيلية وغيرها من المخاطر؛ وعدم اليقين بشأن مستقبل ديناميكيات التجارة العالمية، واتفاقيات التجارة الدولية وموقف الولايات المتحدة من التجارة الدولية، بما في ذلك آثار التعريفات الجمركية؛ واعتمادنا على مقاولي EPC وغيرهم من المقاولين لإكمال مشاريعنا بنجاح، بما في ذلك عدم قدرة المقاولين لدينا على الوفاء بالتزاماتهم بموجب عقودهم؛ والعوامل الاقتصادية والسياسية المختلفة، بما في ذلك معارضة الجماعات البيئية أو غيرها من جماعات المصلحة العامة، أو عدم وجود دعم حكومي محلي ودعم مجتمعي مطلوب لمشاريعنا، مما قد يؤثر سلبًا على حالة التصاريح أو التوقيت أو التطوير الشامل والبناء والتشغيل لمشاريعنا؛ والمخاطر المتعلقة بعوامل أخرى تمت مناقشتها تحت "البند 1A - عوامل الخطر" من تقريرنا السنوي على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 كما تم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات ("SEC") وأي تقارير لاحقة تم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات.
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