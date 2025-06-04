شراكة بين Hcltech وuipath لتسريع أتمتة الوكالات للمؤسسات العالمية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركةHCLTech ، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، وشركة UiPath (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: PATH)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الأتمتة الوكيلية، عن شراكة استراتيجية لتسريع الأتمتة الوكيلية لعملاء UiPath على مستوى العالم. ستعمل الشراكة على دفع عجلة التحول واسع النطاق للمؤسسات عبر الصناعات المختلفة، مما يتيح عمليات أعمال أكثر ذكاءً واعتمادًا على الذات والتي تتطلب الحد الأدنى من التدخل البشري.

ستستفيد HCLTech من خبرتها في مجال الذكاء الاصطناعي لنشر منصة UiPath PlatformTM، مما يتيح العمليات المستقلة في التمويل وسلسلة التوريد والمشتريات وخدمة العملاء والتسويق والموارد البشرية. ستدعم HCLTech هذه الشراكة من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي وأدوات التحكم المجهزة مسبقًا لضمان النشر السلس وقابلية التوسع. تهدف الشراكة إلى تعزيز مرونة الأعمال وتحسين كفاءة القوى العاملة وتحقيق عوائد أسرع على استثمارات أتمتة العمليات التجارية للشركات العالمية.

ستقوم HCLTech أيضًا بإنشاء مختبر للذكاء الاصطناعي مع UiPath في الهند لتطوير حلول متكررة تركز على الصناعة (IFRS) ومنتجات الحد الأدنى القابلة للتطبيق لدورة حياة الأتمتة الكاملة، من الاستراتيجية إلى التنفيذ والتحسين المستمر. ستستغل شركة HCLTech نموذج التسليم العالمي الخاص بها لدعم عملاء UiPath في أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

قال Ashim Gupta، الرئيس التنفيذي للعمليات والمدير المالي في UiPath: "مع تحولنا نحو عصر جديد مع الذكاء الاصطناعي الوكيل، سيكون الأتمتة الوكيلة أمرًا بالغ الأهمية لتزويد الشركات بالسرعة والمرونة لتحويل العمليات وإطلاق العنان لإمكانات الأعمال الجديدة. تتيح الشراكة مع HCLTech لشركة UiPath توسيع قوة الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات على مستوى العالم، مما يؤدي إلى تسريع التحول الذكي على نطاق واسع. بفضل الخبرة العميقة التي تتمتع بها HCLTech في مجال الذكاء الاصطناعي والأتمتة وحلول الصناعة، سيستفيد عملاء UiPath من أفضل التطبيقات وأفضل تأثير على الأعمال في فئتها".

وقال Raghu Kidambi، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات الرقمية العالمية في شركة HCLTech: من خلال التعاون مع UiPath لإنشاء حلول الجيل التالي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تضع HCLTech معايير جديدة للعمليات المستقلة الوكيلية التي تفتح المجال أمام كفاءة ومرونة وابتكار غير مسبوقين للمؤسسات. "تساعدنا خبرتنا المثبتة في مجال الأتمتة الفائقة والذكاء الاصطناعي والهندسة السحابية في توفير حلول أتمتة متقدمة ومحددة للصناعة على نطاق واسع".

حول HCLTech

HCLTec هي شركة تكنولوجيا عالمية، تضم أكثر من 223000 موظف في 60 دولة، وتقدم قدرات رائدة في الصناعة تتمحور حول الرقمية والهندسية والسحابة والذكاء الاصطناعي، مدعومة بمجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات التكنولوجية. نحن نعمل مع العملاء في جميع القطاعات الرئيسية، ونقدم حلول الصناعة للخدمات المالية، والتصنيع، وعلوم الحياة والرعاية الصحية، والتكنولوجيا والخدمات، والاتصالات والإعلام، وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية المعبأة والخدمات العامة. بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة حتى نهاية الـ 12 شهرًا المنتهية في مارس 2025 مبلغ 13.8 مليار دولار. للتعرف على كيفية مساعدتنا في تحقيق التقدم بالنسبة لك، تفضل بزيارة hcltech .

حول UiPath

UiPath (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: PATH) هي شركة عالمية رائدة في مجال الأتمتة الوكيلية، وتمكين المؤسسات من الاستفادة من الإمكانات الكاملة لوكلاء الذكاء الاصطناعي لتنفيذ وتحسين العمليات التجارية المعقدة بشكل مستقل. تجمع منصة UiPathTM بشكل فريد بين الوكالة الخاضعة للرقابة ومرونة المطور والتكامل السلس لمساعدة المؤسسات على توسيع نطاق التشغيل الآلي للوكالة بأمان وثقة. تلتزم UiPath بالأمن والحوكمة والتشغيل البيني، وتدعم المؤسسات أثناء انتقالها إلى مستقبل حيث توفر الأتمتة الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي لتحويل الصناعات. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة .

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