شراكة بين Hcltech وuipath لتسريع أتمتة الوكالات للمؤسسات العالمية

شراكة بين Hcltech وuipath لتسريع أتمتة الوكالات للمؤسسات العالمية
ستستفيد HCLTech من خبرتها في مجال الذكاء الاصطناعي لنشر منصة UiPath PlatformTM، مما يتيح العمليات المستقلة في التمويل وسلسلة التوريد والمشتريات وخدمة العملاء والتسويق والموارد البشرية. ستدعم HCLTech هذه الشراكة من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي وأدوات التحكم المجهزة مسبقًا لضمان النشر السلس وقابلية التوسع. تهدف الشراكة إلى تعزيز مرونة الأعمال وتحسين كفاءة القوى العاملة وتحقيق عوائد أسرع على استثمارات أتمتة العمليات التجارية للشركات العالمية.
ستقوم HCLTech أيضًا بإنشاء مختبر للذكاء الاصطناعي مع UiPath في الهند لتطوير حلول متكررة تركز على الصناعة (IFRS) ومنتجات الحد الأدنى القابلة للتطبيق لدورة حياة الأتمتة الكاملة، من الاستراتيجية إلى التنفيذ والتحسين المستمر. ستستغل شركة HCLTech نموذج التسليم العالمي الخاص بها لدعم عملاء UiPath في أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
قال Ashim Gupta، الرئيس التنفيذي للعمليات والمدير المالي في UiPath: "مع تحولنا نحو عصر جديد مع الذكاء الاصطناعي الوكيل، سيكون الأتمتة الوكيلة أمرًا بالغ الأهمية لتزويد الشركات بالسرعة والمرونة لتحويل العمليات وإطلاق العنان لإمكانات الأعمال الجديدة. تتيح الشراكة مع HCLTech لشركة UiPath توسيع قوة الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات على مستوى العالم، مما يؤدي إلى تسريع التحول الذكي على نطاق واسع. بفضل الخبرة العميقة التي تتمتع بها HCLTech في مجال الذكاء الاصطناعي والأتمتة وحلول الصناعة، سيستفيد عملاء UiPath من أفضل التطبيقات وأفضل تأثير على الأعمال في فئتها".
وقال Raghu Kidambi، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات الرقمية العالمية في شركة HCLTech: من خلال التعاون مع UiPath لإنشاء حلول الجيل التالي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تضع HCLTech معايير جديدة للعمليات المستقلة الوكيلية التي تفتح المجال أمام كفاءة ومرونة وابتكار غير مسبوقين للمؤسسات. "تساعدنا خبرتنا المثبتة في مجال الأتمتة الفائقة والذكاء الاصطناعي والهندسة السحابية في توفير حلول أتمتة متقدمة ومحددة للصناعة على نطاق واسع".
حول HCLTech
HCLTec هي شركة تكنولوجيا عالمية، تضم أكثر من 223000 موظف في 60 دولة، وتقدم قدرات رائدة في الصناعة تتمحور حول الرقمية والهندسية والسحابة والذكاء الاصطناعي، مدعومة بمجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات التكنولوجية. نحن نعمل مع العملاء في جميع القطاعات الرئيسية، ونقدم حلول الصناعة للخدمات المالية، والتصنيع، وعلوم الحياة والرعاية الصحية، والتكنولوجيا والخدمات، والاتصالات والإعلام، وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية المعبأة والخدمات العامة. بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة حتى نهاية الـ 12 شهرًا المنتهية في مارس 2025 مبلغ 13.8 مليار دولار. للتعرف على كيفية مساعدتنا في تحقيق التقدم بالنسبة لك، تفضل بزيارة hcltech .
حول UiPath
UiPath (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: PATH) هي شركة عالمية رائدة في مجال الأتمتة الوكيلية، وتمكين المؤسسات من الاستفادة من الإمكانات الكاملة لوكلاء الذكاء الاصطناعي لتنفيذ وتحسين العمليات التجارية المعقدة بشكل مستقل. تجمع منصة UiPathTM بشكل فريد بين الوكالة الخاضعة للرقابة ومرونة المطور والتكامل السلس لمساعدة المؤسسات على توسيع نطاق التشغيل الآلي للوكالة بأمان وثقة. تلتزم UiPath بالأمن والحوكمة والتشغيل البيني، وتدعم المؤسسات أثناء انتقالها إلى مستقبل حيث توفر الأتمتة الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي لتحويل الصناعات. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة .
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