الذكاء الاصطناعي "HR" وظائف المستقبل

الذكاء الاصطناعي "HR" وظائف المستقبل
فكرة جنونية
وقال أرشام قهرماني، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ريبون الناشئة لتوظيف الذكاء الاصطناعي ومقرها تورنتو، لبلومبرج : "قبل عام، بدت هذه الفكرة جنونية. أما الآن، فقد أصبحت أمرًا طبيعياً تماما".
وتؤكد الشركات إن الهدف النهائي هو جعل عملية المقابلة أكثر كفاءة وسهولة للمرشحين - دون الحاجة إلى تواجد الموظفين البشريين على الإنترنت طوال اليوم.
ترشيد النفقات
وبالنسبة لأصحاب العمل، وخاصة أولئك الذين يقومون بالتوظيف بأعداد كبيرة، فإن هذا التبديل يمكن أن يوفر مئات الساعات من القوى العاملة أسبوعياً.
بالنسبة للآخرين الذين شهدوا ارتفاعاً كبيراً في عدد المرشحين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي للإجابة على أسئلة المقابلات، فإنهم ببساطة يلبون احتياجات السوق.
وقالت منظمة Propel Impact الكندية غير الربحية، وهي منظمة استثمارية ذات تأثير اجتماعي، إن زيادة استخدام ChatGPT لمواد التطبيق أصبحت واسعة النطاق خاصة في مقابلات التوظيف.
أنماط متشابهة
وكشفت تشيرالين تشوك، المؤسسة المشاركة والمديرة التنفيذية لشركة بروبل، لبلومبرج: "كانت جميعها متشابهة. نفس الصياغة، نفس الأنماط".
أتي هذا التحول في الوقت الذي قالت فيه أغلبية الأمريكيين الذين استطلعت آراءهم مؤسسة Consumer Reports العام الماضي إنهم يشعرون بعدم الارتياح لاستخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات ذات المخاطر العالية بشأن حياتهم.
بحسب بلومبرج، فإن تنفيذ استخدام الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع المرشحين للوظائف على الشاشة كان قيد التنفيذ لسنوات في هذه المرحلة.
وقال ساباشان راجافان، الرئيس التنفيذي لشركة HeyMilo: "في السنة الأولى لإطلاق ChatGPT، لم يكن مسؤولو التوظيف متحمسين له. لكن التكنولوجيا تطورت بشكل ملحوظ مع مرور الوقت."
لكن مع كل ما يتعلق بالتكنولوجيا، فليس الأمر دائمًا خاليًا من الأخطاء بنسبة 100%.
تجارب مستخدمي TikTok
نشر بعض مستخدمي TikTok تجاربهم مع التوظيف بالذكاء الاصطناعي، حيث انتشر الخبر على وجه الخصوص عندما تعطلت المقابلة التي أجرتها في مختبر Stretch Lab في أوهايو وكررت عبارة "Pilates bar vertical" 14مرة في 25 ثانية.
وقالت لـ 404 ميديا في مقابلة حديثة حول مُحاور الذكاء الاصطناعي، الذي تُديره شركة أبْريورا الناشئة: "شعرتُ بالخوف الشديد، لأني لم أجد الأمر مُضحكًا على الإطلاق حتى نشرته على تيك توك ، وقد أثّرت بي التعليقات السلبية".
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