الذكاء الاصطناعي "HR" وظائف المستقبل

MENAFN - Al-Bayan) بات اتجاه أصحاب العمل إلى استخدام الذكاء الاصطناعي كـ(( HR)) لاجراء مقابلات العمل مع الموظفين الجدد المحتملين، أمراً شائعاً في كثير من الشركات العالمية الكبرى حيث تتزايد عمليات استبدال الموظفين الحقيقيين ببرامج توظيف الذكاء الاصطناعي خلال المقابلات الأولية - و يقوم ((شخص مزيف)) باداء دور موظف الموارد البشرية(( HR)) في بعض الشركات بتوجيه الأسئلة للمرشحين والاستفسار عن مهاراتهم، قبل تقديم النتائج إلى المديرين.

فكرة جنونية

وقال أرشام قهرماني، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ريبون الناشئة لتوظيف الذكاء الاصطناعي ومقرها تورنتو، لبلومبرج : "قبل عام، بدت هذه الفكرة جنونية. أما الآن، فقد أصبحت أمرًا طبيعياً تماما".

وتؤكد الشركات إن الهدف النهائي هو جعل عملية المقابلة أكثر كفاءة وسهولة للمرشحين - دون الحاجة إلى تواجد الموظفين البشريين على الإنترنت طوال اليوم.

ترشيد النفقات

وبالنسبة لأصحاب العمل، وخاصة أولئك الذين يقومون بالتوظيف بأعداد كبيرة، فإن هذا التبديل يمكن أن يوفر مئات الساعات من القوى العاملة أسبوعياً.

بالنسبة للآخرين الذين شهدوا ارتفاعاً كبيراً في عدد المرشحين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي للإجابة على أسئلة المقابلات، فإنهم ببساطة يلبون احتياجات السوق.

وقالت منظمة Propel Impact الكندية غير الربحية، وهي منظمة استثمارية ذات تأثير اجتماعي، إن زيادة استخدام ChatGPT لمواد التطبيق أصبحت واسعة النطاق خاصة في مقابلات التوظيف.

أنماط متشابهة

وكشفت تشيرالين تشوك، المؤسسة المشاركة والمديرة التنفيذية لشركة بروبل، لبلومبرج: "كانت جميعها متشابهة. نفس الصياغة، نفس الأنماط".

أتي هذا التحول في الوقت الذي قالت فيه أغلبية الأمريكيين الذين استطلعت آراءهم مؤسسة Consumer Reports العام الماضي إنهم يشعرون بعدم الارتياح لاستخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات ذات المخاطر العالية بشأن حياتهم.

بحسب بلومبرج، فإن تنفيذ استخدام الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع المرشحين للوظائف على الشاشة كان قيد التنفيذ لسنوات في هذه المرحلة.

وقال ساباشان راجافان، الرئيس التنفيذي لشركة HeyMilo: "في السنة الأولى لإطلاق ChatGPT، لم يكن مسؤولو التوظيف متحمسين له. لكن التكنولوجيا تطورت بشكل ملحوظ مع مرور الوقت."

لكن مع كل ما يتعلق بالتكنولوجيا، فليس الأمر دائمًا خاليًا من الأخطاء بنسبة 100%.

تجارب مستخدمي TikTok

نشر بعض مستخدمي TikTok تجاربهم مع التوظيف بالذكاء الاصطناعي، حيث انتشر الخبر على وجه الخصوص عندما تعطلت المقابلة التي أجرتها في مختبر Stretch Lab في أوهايو وكررت عبارة "Pilates bar vertical" 14مرة في 25 ثانية.

وقالت لـ 404 ميديا ​​في مقابلة حديثة حول مُحاور الذكاء الاصطناعي، الذي تُديره شركة أبْريورا الناشئة: "شعرتُ بالخوف الشديد، لأني لم أجد الأمر مُضحكًا على الإطلاق حتى نشرته على تيك توك ، وقد أثّرت بي التعليقات السلبية".