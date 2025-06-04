الذهب يرتفع بفضل الضبابية التجارية بين أمريكا والصين

MENAFN - Al-Bayan) ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن بسبب الضبابية التي تكتنف العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والمخاوف الاقتصادية العالمية، في حين قدم ضعف الدولار دعما إضافيا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3370.67 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0209 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 3394.90 دولار.

وقال كيلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا "من المحتمل أن نرى عودة المشترين بالأسعار المنخفضة إلى الصورة، وإذا نظرت إلى جلسة آسيا اليوم، فإن الارتفاع يعزى أيضا إلى تراجع قوة الدولار".

وأضاف "لا تزال الأمور غير مؤكدة، خاصة بالنسبة للعلاقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة وحتى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

يعتبر الذهب ملاذا آمنا في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي للسفير الأمريكي في بكين أمس الثلاثاء إنه يتعين على الولايات المتحدة تهيئة الظروف اللازمة لعودة العلاقات الثنائية إلى "المسار الصحيح".

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ قد يجريان محادثات في وقت لاحق من الأسبوع لبحث الخلافات التجارية.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستتخلى عن مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من بريطانيا.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وتفاقمت المخاوف الاقتصادية العالمية بعد أن حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الثلاثاء من تباطؤ اقتصادي أكثر حدة من المتوقع، إذ تؤثر السياسات التجارية لإدارة ترامب بشدة على الاقتصاد الأمريكي.

وقال وونج إن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "سيكون بالتأكيد عاملا داعما آخر لرؤية الطلب (على الملاذ) الآمن يزداد أيضا من منظور متوسط الأجل".

وأظهرت بيانات اقتصادية زيادة فرص العمل في الولايات المتحدة في أبريل، لكن عمليات التسريح ارتفعت إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر، مما يشير إلى تباطؤ سوق العمل.

وأكد مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الثلاثاء موقفهم الحذر بشأن السياسة النقدية، وعزوا ذلك إلى المخاطر الناجمة عن التوترات التجارية وعدم اليقين الاقتصادي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 34.59 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1079.62 دولار، واستقر البلاديوم عند 1009.94 دولار.