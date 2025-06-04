403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
طقس لطيف الحرارة اليوم و معتدل حتى السبت
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 4 حزيران (بترا)-يكون الطقس اليوم الاربعاء، لطيف الحرارة في اغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، ترتفع يوم غدٍ الخميس، درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس معتدلًا في اغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
اما الجمعة والسبت، يكون الطقس معتدلًا في اغلب المناطق، و حارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 12،وفي مرتفعات الشراة 24 - 13، وفي مناطق البادية 30 - 14، وفي مناطق السهول 27 - 17، وفي الأغوار الشمالية 34 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 37 - 24، وفي البحر الميت 36 - 22، وفي خليج العقبة 37 - 23 درجة مئوية.
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، ترتفع يوم غدٍ الخميس، درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس معتدلًا في اغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
اما الجمعة والسبت، يكون الطقس معتدلًا في اغلب المناطق، و حارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 12،وفي مرتفعات الشراة 24 - 13، وفي مناطق البادية 30 - 14، وفي مناطق السهول 27 - 17، وفي الأغوار الشمالية 34 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 37 - 24، وفي البحر الميت 36 - 22، وفي خليج العقبة 37 - 23 درجة مئوية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مجموعة إيليت توسّع محفظتها في قطاع السيارات بإطلاق "آرت إيليت لتأجير السيارات"
سوني تطلق كاميرا إف إكس 2 الاستثنائية لإثراء سلسلة كاميرات سينما لاين
فيديوهات على تيك توك قد تُعرض جهازك للاختراق
تعاون جديد بين ببجي موبايل وهجوم العمالقة ينقل تجربة اللعب إلى مستوى جديد كلياً
يورو سيستمز تقود موجة التحوّل نحو الحياة الذكية في الخليج عبر حلول أتمتة متقدمة للمنازل
مطار الشارقة يستقبل أولى رحلات الخطوط الإثيوبية