النفط يهبط مع ارتفاع إنتاج أوبك+ ومخاوف الرسوم الجمركية

MENAFN - Al-Bayan) ">انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، متأثرة باختلال توازن العرض والطلب بعد زيادة إنتاج مجموعة أوبك+ والمخاوف المستمرة بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية بسبب التوتر الناجم عن الرسوم الجمركية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 65.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 0040 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 63.32 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان بنحو اثنين بالمئة أمس الثلاثاء إلى أعلى مستوى في أسبوعين، بدعم من مخاوف تعطل الإمدادات جراء حرائق الغابات في كندا وتوقعات بأن طهران سترفض اقتراحا أمريكيا لاتفاق نووي من شأنه أن يؤدي لتخفيف العقوبات عن إيران، المنتج الرئيسي للنفط.

وقال تسويوشي أوينو كبير خبراء الاقتصاد في معهد إن.إل.آي للأبحاث "على الرغم من المخاوف بشأن الإمدادات الكندية وتعثر المحادثات النووية الإيرانية الأمريكية، تكافح أسواق النفط من أجل مواصلة المكاسب"، مضيفا أن زيادة إنتاج أوبك وحلفائها تحد من الارتفاع.

وأضاف أوينو أن الآمال في إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين طغت عليها عمليات جني الأرباح، إذ ظل المستثمرون حذرين حيال التداعيات الاقتصادية الأوسع نطاقا للرسوم الجمركية.

ومن المرجح أن يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بعدما تبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك اتفاق الشهر الماضي بشأن الرسوم الجمركية.

وبينما ضغطت إدارة ترامب على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لتقديم أفضل عروضهم بحلول اليوم الأربعاء، دفعت المفاوضات المطولة وتغيير المواعيد النهائية خبراء الاقتصاد إلى تقليص توقعات النمو.

وأمس الثلاثاء، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي مع تزايد تداعيات حرب ترامب التجارية على الاقتصاد الأمريكي.

في الوقت نفسه، تجتاح عشرات من حرائق الغابات أنحاء في كندا منذ بداية مايو أيار، مما أجبر الآلاف على الإجلاء وعطل إنتاج النفط الخام في البلاد.

وقالت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 مايو أيار. وارتفعت مخزونات البنزين بنحو 4.7 مليون برميل، وزادت مخزونات نواتج التقطير بنحو 760 ألف برميل.

وتوقع تسعة محللين في استطلاع أجرته رويترز انخفاض مخزونات النفط الخام مليون برميل في المتوسط.

ومن المقرر صدور بيانات المخزونات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء.