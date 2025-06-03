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(الهلال الأحمر الكويتي): تقديم الدعم الإنساني والخدمات الإسعافية والتطوعية لحجاج دولة الكويت

(الهلال الأحمر الكويتي): تقديم الدعم الإنساني والخدمات الإسعافية والتطوعية لحجاج دولة الكويت

2025-06-03 11:26:27
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من فواز اسميران
مكة المكرمة - 3 - 6 (كونا) -- قال الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي فهد المنديل اليوم الثلاثاء إن متطوعي الجمعية سيقدمون الدعم الإنساني والخدمات الإسعافية والتطوعية لحجاج دولة الكويت خلال أدائهم المناسك بما يسهم في راحتهم وسلامتهم.
وأضاف المنديل في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مشاركة متطوعي الجمعية ومتطوعاتها الجمعية ضمن بعثة الحج الكويتية لهذا العام تأتي في إطار الدور الإنساني والتطوعي الذي تضطلع به الجمعية في خدمة حجاج بيت الله الحرام.
وذكر أن هذه المشاركة تأتي استمرارا للتعاون المثمر مع وزارة الشؤون الإسلامية الكويتية والجهات الرسمية المعنية.
وأشاد بالجهود الكبيرة والمتميزة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في تنظيم وإدارة موسم الحج مثمنا الاستعدادات المبكرة والتجهيزات المتكاملة والخدمات النوعية التي تقدمها الحكومة السعودية لضيوف الرحمن من مختلف دول العالم.
وأعرب عن تقديره لتعاون الجهات السعودية مع بعثات الحج الرسمية ومن ضمنها بعثة الحج الكويتية مؤكدا أن هذا التعاون كان له دور كبير في تسهيل مهمة الفرق الطبية والتطوعية الكويتية المشاركة في خدمة الحجاج.
وذكر ان ما تقدمه المملكة من خدمات لوجستية وطبية وتنظيمية عالية المستوى يعكس حجم العناية والاهتمام الذي توليه القيادة السعودية لخدمة الحجاج ويجسد خبرة المملكة الطويلة في إدارة الحشود الكبرى بكفاءة واقتدار.
وأوضح ان وفد الجمعية سيوفر خدمات تطوعية وإسعافية ميدانية بالتنسيق مع الفرق الطبية في البعثة كما سيعمل المتطوعون على تقديم المساندة اللوجستية للحجاج من كبار السن والمرضى وتوزيع المستلزمات الطبية والإرشادية ضمن خطة متكاملة تم إعدادها مسبقا.
وأشاد المنديل بروح العطاء والتفاني التي يتمتع بها متطوعو الجمعية مؤكدا ان مشاركة الهلال الأحمر الكويتي في بعثة الحج تمثل واجبا وطنيا وإنسانيا وفرصة لتعزيز قيم العمل التطوعي في هذا الموسم الإيماني الكبير.
وأعرب عن شكره للجهات الرسمية المعنية على دعمها وتعاونها سائلا الله تعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعين الجميع على أداء مهامهم في خدمة ضيوف الرحمن.
ويشارك في بعثة الحج الكويتية عدد من الجهات الحكومية والنفع العام جاءت جميعها لخدمة ضيوف الرحمن تتمثل بوزارات الشؤون الإسلامية والخارجية والداخلية والإعلام والصحة الى جانب قوة الإطفاء العام والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للشباب وجمعية الهلال الأحمر الكويتية. (النهاية)

ف ن / م ع ح ع


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