(الهلال الأحمر الكويتي): تقديم الدعم الإنساني والخدمات الإسعافية والتطوعية لحجاج دولة الكويت

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(الهلال الأحمر الكويتي): تقديم الدعم الإنساني والخدمات الإسعافية والتطوعية لحجاج دولة الكويت
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من فواز اسميران
مكة المكرمة - 3 - 6 (كونا) -- قال الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي فهد المنديل اليوم الثلاثاء إن متطوعي الجمعية سيقدمون الدعم الإنساني والخدمات الإسعافية والتطوعية لحجاج دولة الكويت خلال أدائهم المناسك بما يسهم في راحتهم وسلامتهم.
وأضاف المنديل في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مشاركة متطوعي الجمعية ومتطوعاتها الجمعية ضمن بعثة الحج الكويتية لهذا العام تأتي في إطار الدور الإنساني والتطوعي الذي تضطلع به الجمعية في خدمة حجاج بيت الله الحرام.
وذكر أن هذه المشاركة تأتي استمرارا للتعاون المثمر مع وزارة الشؤون الإسلامية الكويتية والجهات الرسمية المعنية.
وأشاد بالجهود الكبيرة والمتميزة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في تنظيم وإدارة موسم الحج مثمنا الاستعدادات المبكرة والتجهيزات المتكاملة والخدمات النوعية التي تقدمها الحكومة السعودية لضيوف الرحمن من مختلف دول العالم.
وأعرب عن تقديره لتعاون الجهات السعودية مع بعثات الحج الرسمية ومن ضمنها بعثة الحج الكويتية مؤكدا أن هذا التعاون كان له دور كبير في تسهيل مهمة الفرق الطبية والتطوعية الكويتية المشاركة في خدمة الحجاج.
وذكر ان ما تقدمه المملكة من خدمات لوجستية وطبية وتنظيمية عالية المستوى يعكس حجم العناية والاهتمام الذي توليه القيادة السعودية لخدمة الحجاج ويجسد خبرة المملكة الطويلة في إدارة الحشود الكبرى بكفاءة واقتدار.
وأوضح ان وفد الجمعية سيوفر خدمات تطوعية وإسعافية ميدانية بالتنسيق مع الفرق الطبية في البعثة كما سيعمل المتطوعون على تقديم المساندة اللوجستية للحجاج من كبار السن والمرضى وتوزيع المستلزمات الطبية والإرشادية ضمن خطة متكاملة تم إعدادها مسبقا.
وأشاد المنديل بروح العطاء والتفاني التي يتمتع بها متطوعو الجمعية مؤكدا ان مشاركة الهلال الأحمر الكويتي في بعثة الحج تمثل واجبا وطنيا وإنسانيا وفرصة لتعزيز قيم العمل التطوعي في هذا الموسم الإيماني الكبير.
وأعرب عن شكره للجهات الرسمية المعنية على دعمها وتعاونها سائلا الله تعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعين الجميع على أداء مهامهم في خدمة ضيوف الرحمن.
ويشارك في بعثة الحج الكويتية عدد من الجهات الحكومية والنفع العام جاءت جميعها لخدمة ضيوف الرحمن تتمثل بوزارات الشؤون الإسلامية والخارجية والداخلية والإعلام والصحة الى جانب قوة الإطفاء العام والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للشباب وجمعية الهلال الأحمر الكويتية. (النهاية)
ف ن / م ع ح ع
مكة المكرمة - 3 - 6 (كونا) -- قال الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي فهد المنديل اليوم الثلاثاء إن متطوعي الجمعية سيقدمون الدعم الإنساني والخدمات الإسعافية والتطوعية لحجاج دولة الكويت خلال أدائهم المناسك بما يسهم في راحتهم وسلامتهم.
وأضاف المنديل في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مشاركة متطوعي الجمعية ومتطوعاتها الجمعية ضمن بعثة الحج الكويتية لهذا العام تأتي في إطار الدور الإنساني والتطوعي الذي تضطلع به الجمعية في خدمة حجاج بيت الله الحرام.
وذكر أن هذه المشاركة تأتي استمرارا للتعاون المثمر مع وزارة الشؤون الإسلامية الكويتية والجهات الرسمية المعنية.
وأشاد بالجهود الكبيرة والمتميزة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في تنظيم وإدارة موسم الحج مثمنا الاستعدادات المبكرة والتجهيزات المتكاملة والخدمات النوعية التي تقدمها الحكومة السعودية لضيوف الرحمن من مختلف دول العالم.
وأعرب عن تقديره لتعاون الجهات السعودية مع بعثات الحج الرسمية ومن ضمنها بعثة الحج الكويتية مؤكدا أن هذا التعاون كان له دور كبير في تسهيل مهمة الفرق الطبية والتطوعية الكويتية المشاركة في خدمة الحجاج.
وذكر ان ما تقدمه المملكة من خدمات لوجستية وطبية وتنظيمية عالية المستوى يعكس حجم العناية والاهتمام الذي توليه القيادة السعودية لخدمة الحجاج ويجسد خبرة المملكة الطويلة في إدارة الحشود الكبرى بكفاءة واقتدار.
وأوضح ان وفد الجمعية سيوفر خدمات تطوعية وإسعافية ميدانية بالتنسيق مع الفرق الطبية في البعثة كما سيعمل المتطوعون على تقديم المساندة اللوجستية للحجاج من كبار السن والمرضى وتوزيع المستلزمات الطبية والإرشادية ضمن خطة متكاملة تم إعدادها مسبقا.
وأشاد المنديل بروح العطاء والتفاني التي يتمتع بها متطوعو الجمعية مؤكدا ان مشاركة الهلال الأحمر الكويتي في بعثة الحج تمثل واجبا وطنيا وإنسانيا وفرصة لتعزيز قيم العمل التطوعي في هذا الموسم الإيماني الكبير.
وأعرب عن شكره للجهات الرسمية المعنية على دعمها وتعاونها سائلا الله تعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعين الجميع على أداء مهامهم في خدمة ضيوف الرحمن.
ويشارك في بعثة الحج الكويتية عدد من الجهات الحكومية والنفع العام جاءت جميعها لخدمة ضيوف الرحمن تتمثل بوزارات الشؤون الإسلامية والخارجية والداخلية والإعلام والصحة الى جانب قوة الإطفاء العام والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للشباب وجمعية الهلال الأحمر الكويتية. (النهاية)
ف ن / م ع ح ع
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