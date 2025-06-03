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البحرين وقطر تبحثان تسريع تنفيذ مشاريع الربط البري والبحري بين البلدين

البحرين وقطر تبحثان تسريع تنفيذ مشاريع الربط البري والبحري بين البلدين

2025-06-03 11:26:27
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 3 - 6 (كونا) -- بحث وزير المواصلات والاتصالات البحريني الشيخ عبدالله بن أحمد مع وزير المواصلات القطري الشيخ محمد بن عبدالله في المنامة اليوم الثلاثاء الخطوات العملية للإسراع في تنفيذ مشاريع الربط البري والبحري بين البلدين وتطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات والتجهيزات اللوجستية ذات الصلة.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن ذلك جاء خلال استقبال الوزير البحريني نظيره القطري بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى المملكة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وتبادل الخبرات الفنية والتقنية في مجالات النقل البري والسكك الحديدية والملاحة البحرية والطيران المدني.
واستعرض الجانبان أبرز المشروعات التنموية والاستراتيجية ومن أهمها مشروع جسر (البحرين - قطر) للربط البري بين البلدين بطول 40 كيلو مترا ومشروع الربط البحري المشترك.
وبحث الجانبان كذلك المشاريع والمبادرات المشتركة الهادفة إلى دعم جهود التنمية المستدامة وتيسير حركة نقل الأفراد والبضائع والمركبات ومن ثم المساهمة في تعزيز التبادل التجاري والسياحي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد وتشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاعات اللوجستية والسياحية والصناعية إلى جانب توفير فرص عمل جديدة وترسيخ الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأعربا عن تطلعهما لأن تمثل هذه المشروعات الاستراتيجية إضافة نوعية لمسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي تماشيا مع التقدم المحرز في تنفيذ مشروع شبكة السكك الحديدية لدول المجلس والمقرر اكتماله بحلول عام 2030.
وأكد الوزير البحريني حرص المملكة على تعزيز العلاقات التاريخية والشراكة التنموية والاستراتيجية مع دولة قطر والارتقاء بها في مجالات النقل والربط البري والبحري والجوي والخدمات اللوجستية بما يخدم المصالح المشتركة معربا عن اعتزاز المملكة بالشراكة الوطيدة والمتنامية مع دولة قطر.
وأشار إلى حرص المملكة على توفير المقومات اللازمة لإنجاح مشاريع الربط البري والبحري بين البلدين والشراكة في تطوير الخدمات اللوجستية باعتبارها نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة بالتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ودعم الشراكة والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يحقق المصالح التنموية المشتركة لكلا البلدين والشعبين وشعوب المنطقة بأسرها.
ومن جانبه أعرب وزير المواصلات القطري عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربطها بمملكة البحرين وحرصها على توسيع مجالات التعاون والشراكة في قطاعات المواصلات والموانئ والخدمات اللوجستية والابتكار الرقمي بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أهمية تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي ويعود بالخير والازدهار على شعوب المنطقة كافة. (النهاية)

خ ن ع / م م ج


MENAFN03062025000071011013ID1109633704

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