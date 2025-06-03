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البحرين وقطر تبحثان تسريع تنفيذ مشاريع الربط البري والبحري بين البلدين
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 3 - 6 (كونا) -- بحث وزير المواصلات والاتصالات البحريني الشيخ عبدالله بن أحمد مع وزير المواصلات القطري الشيخ محمد بن عبدالله في المنامة اليوم الثلاثاء الخطوات العملية للإسراع في تنفيذ مشاريع الربط البري والبحري بين البلدين وتطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات والتجهيزات اللوجستية ذات الصلة.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن ذلك جاء خلال استقبال الوزير البحريني نظيره القطري بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى المملكة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وتبادل الخبرات الفنية والتقنية في مجالات النقل البري والسكك الحديدية والملاحة البحرية والطيران المدني.
واستعرض الجانبان أبرز المشروعات التنموية والاستراتيجية ومن أهمها مشروع جسر (البحرين - قطر) للربط البري بين البلدين بطول 40 كيلو مترا ومشروع الربط البحري المشترك.
وبحث الجانبان كذلك المشاريع والمبادرات المشتركة الهادفة إلى دعم جهود التنمية المستدامة وتيسير حركة نقل الأفراد والبضائع والمركبات ومن ثم المساهمة في تعزيز التبادل التجاري والسياحي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد وتشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاعات اللوجستية والسياحية والصناعية إلى جانب توفير فرص عمل جديدة وترسيخ الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأعربا عن تطلعهما لأن تمثل هذه المشروعات الاستراتيجية إضافة نوعية لمسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي تماشيا مع التقدم المحرز في تنفيذ مشروع شبكة السكك الحديدية لدول المجلس والمقرر اكتماله بحلول عام 2030.
وأكد الوزير البحريني حرص المملكة على تعزيز العلاقات التاريخية والشراكة التنموية والاستراتيجية مع دولة قطر والارتقاء بها في مجالات النقل والربط البري والبحري والجوي والخدمات اللوجستية بما يخدم المصالح المشتركة معربا عن اعتزاز المملكة بالشراكة الوطيدة والمتنامية مع دولة قطر.
وأشار إلى حرص المملكة على توفير المقومات اللازمة لإنجاح مشاريع الربط البري والبحري بين البلدين والشراكة في تطوير الخدمات اللوجستية باعتبارها نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة بالتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ودعم الشراكة والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يحقق المصالح التنموية المشتركة لكلا البلدين والشعبين وشعوب المنطقة بأسرها.
ومن جانبه أعرب وزير المواصلات القطري عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربطها بمملكة البحرين وحرصها على توسيع مجالات التعاون والشراكة في قطاعات المواصلات والموانئ والخدمات اللوجستية والابتكار الرقمي بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أهمية تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي ويعود بالخير والازدهار على شعوب المنطقة كافة. (النهاية)
خ ن ع / م م ج
وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن ذلك جاء خلال استقبال الوزير البحريني نظيره القطري بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى المملكة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وتبادل الخبرات الفنية والتقنية في مجالات النقل البري والسكك الحديدية والملاحة البحرية والطيران المدني.
واستعرض الجانبان أبرز المشروعات التنموية والاستراتيجية ومن أهمها مشروع جسر (البحرين - قطر) للربط البري بين البلدين بطول 40 كيلو مترا ومشروع الربط البحري المشترك.
وبحث الجانبان كذلك المشاريع والمبادرات المشتركة الهادفة إلى دعم جهود التنمية المستدامة وتيسير حركة نقل الأفراد والبضائع والمركبات ومن ثم المساهمة في تعزيز التبادل التجاري والسياحي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد وتشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاعات اللوجستية والسياحية والصناعية إلى جانب توفير فرص عمل جديدة وترسيخ الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأعربا عن تطلعهما لأن تمثل هذه المشروعات الاستراتيجية إضافة نوعية لمسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي تماشيا مع التقدم المحرز في تنفيذ مشروع شبكة السكك الحديدية لدول المجلس والمقرر اكتماله بحلول عام 2030.
وأكد الوزير البحريني حرص المملكة على تعزيز العلاقات التاريخية والشراكة التنموية والاستراتيجية مع دولة قطر والارتقاء بها في مجالات النقل والربط البري والبحري والجوي والخدمات اللوجستية بما يخدم المصالح المشتركة معربا عن اعتزاز المملكة بالشراكة الوطيدة والمتنامية مع دولة قطر.
وأشار إلى حرص المملكة على توفير المقومات اللازمة لإنجاح مشاريع الربط البري والبحري بين البلدين والشراكة في تطوير الخدمات اللوجستية باعتبارها نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة بالتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ودعم الشراكة والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يحقق المصالح التنموية المشتركة لكلا البلدين والشعبين وشعوب المنطقة بأسرها.
ومن جانبه أعرب وزير المواصلات القطري عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربطها بمملكة البحرين وحرصها على توسيع مجالات التعاون والشراكة في قطاعات المواصلات والموانئ والخدمات اللوجستية والابتكار الرقمي بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أهمية تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي ويعود بالخير والازدهار على شعوب المنطقة كافة. (النهاية)
خ ن ع / م م ج
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