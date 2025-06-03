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وزير الخارجية التركي يتوقع انعقاد جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

وزير الخارجية التركي يتوقع انعقاد جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

2025-06-03 11:26:26
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 3 - 6 (كونا) -- قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الثلاثاء إنه يتوقع انعقاد جولة جديدة من مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.
وذكر فيدان في تصريحات لقناة (تي آر تي خبر) التركية أن "ما نتوقعه هو أن تكون هناك جولة أخرى لأن كلا الجانبين يرى أن اللقاءات تجلب فائدة".
وأوضح أنه لم تكن هناك مناقشات حادة خلال المحادثات بين وفدي البلدين في إسطنبول وأن المفاوضات جرت في أجواء جيدة مضيفا أنه "بالنظر إلى الظروف الحالية والبيئة النفسية المحيطة والحالة النفسية بسبب الحرب تم عقد أفضل اجتماع ممكن على الإطلاق".
وأشار إلى أن النقطة المهمة هي عدم مغادرة هذه الطاولة والاستمرار في موقف يؤيد إيقاف إطلاق النار والسلام وأن هذه هي نصيحة تركيا للطرفين.
وأكد فيدان أن موقف تركيا من الحرب بين روسيا وأوكرانيا ثابت منذ البدآية لأنها لا تريد رؤية حروب في المنطقة.
وأوضح أن العالم يواجه حربا أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من مليون إنسان وتدمير مدن كبرى وشل الاقتصاد الإقليمي لافتا إلى أن الأمر لا يتعلق بدولتين فقط بل أيضا بالدول الأخرى التي تقف خلفهما وتأخذ مواقف معينة.
ولفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوجه دعوات متكررة للأطراف من أجل السلام مذكرا بالمبادرات التركية مثل اتفاقية شحن الحبوب في البحر الأسود والمفاوضات في مارس 2022 وتبادل الأسرى.
وأشار إلى أن الدعوات لايقاف إطلاق النار تصاعدت أيضا مع تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه وعبرت الأطراف عن نواياها واستخدمت تركيا خبراتها وتجاربها في الوساطة لبدء العملية والتقى طرفا الحرب لأول مرة منذ 2022 في إسطنبول في 16 مايو الماضي.
وأوضح فيدان أنه تم التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات في 16 مايو الماضي بشأن تبادل الأسرى وتعهد الطرفان بإعداد دراسة حول شروط إيقاف إطلاق النار وناقشا ما يمكن القيام به بشأن قمة محتملة على مستوى القادة.
وأشار إلى إجرائه العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى خلال زيارته موسكو وكييف مؤكدا أن تركيا تعمل على تحديد المسار الذي يجب اتباعه لتحقيق إيقاف إطلاق النار والسلام.
وأضاف فيدان أن الطرفين حضرا مستعدان للاجتماع الذي عقد الاثنين في إسطنبول وسارت المفاوضات في جو إيجابي حيث تم التوصل إلى قرار جديد بشأن تبادل الأسرى قد يزيد عددهم هذه المرة عن 1000 شخص من كل طرف.
وأضاف فيدان في إشارة إلى الاجتماعات المقبلة "إذا اجتمعوا (الروس والأوكرانيون) عدة مرات أخرى ووصلوا بالأمر إلى مستوى معين فسيكون لقاء القادة حتميا".
من ناحية أخرى أوضح أنه خلال فترة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن استمرت المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا في إطار القرارات المتخذة لدعمها لكن مدة هذه المساعدات ستنتهي في غضون أشهر قليلة. (النهاية)

أ ع س / م ع ح ع


MENAFN03062025000071011013ID1109633702

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