وزير الخارجية التركي يتوقع انعقاد جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

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وزير الخارجية التركي يتوقع انعقاد جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 3 - 6 (كونا) -- قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الثلاثاء إنه يتوقع انعقاد جولة جديدة من مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.
وذكر فيدان في تصريحات لقناة (تي آر تي خبر) التركية أن "ما نتوقعه هو أن تكون هناك جولة أخرى لأن كلا الجانبين يرى أن اللقاءات تجلب فائدة".
وأوضح أنه لم تكن هناك مناقشات حادة خلال المحادثات بين وفدي البلدين في إسطنبول وأن المفاوضات جرت في أجواء جيدة مضيفا أنه "بالنظر إلى الظروف الحالية والبيئة النفسية المحيطة والحالة النفسية بسبب الحرب تم عقد أفضل اجتماع ممكن على الإطلاق".
وأشار إلى أن النقطة المهمة هي عدم مغادرة هذه الطاولة والاستمرار في موقف يؤيد إيقاف إطلاق النار والسلام وأن هذه هي نصيحة تركيا للطرفين.
وأكد فيدان أن موقف تركيا من الحرب بين روسيا وأوكرانيا ثابت منذ البدآية لأنها لا تريد رؤية حروب في المنطقة.
وأوضح أن العالم يواجه حربا أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من مليون إنسان وتدمير مدن كبرى وشل الاقتصاد الإقليمي لافتا إلى أن الأمر لا يتعلق بدولتين فقط بل أيضا بالدول الأخرى التي تقف خلفهما وتأخذ مواقف معينة.
ولفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوجه دعوات متكررة للأطراف من أجل السلام مذكرا بالمبادرات التركية مثل اتفاقية شحن الحبوب في البحر الأسود والمفاوضات في مارس 2022 وتبادل الأسرى.
وأشار إلى أن الدعوات لايقاف إطلاق النار تصاعدت أيضا مع تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه وعبرت الأطراف عن نواياها واستخدمت تركيا خبراتها وتجاربها في الوساطة لبدء العملية والتقى طرفا الحرب لأول مرة منذ 2022 في إسطنبول في 16 مايو الماضي.
وأوضح فيدان أنه تم التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات في 16 مايو الماضي بشأن تبادل الأسرى وتعهد الطرفان بإعداد دراسة حول شروط إيقاف إطلاق النار وناقشا ما يمكن القيام به بشأن قمة محتملة على مستوى القادة.
وأشار إلى إجرائه العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى خلال زيارته موسكو وكييف مؤكدا أن تركيا تعمل على تحديد المسار الذي يجب اتباعه لتحقيق إيقاف إطلاق النار والسلام.
وأضاف فيدان أن الطرفين حضرا مستعدان للاجتماع الذي عقد الاثنين في إسطنبول وسارت المفاوضات في جو إيجابي حيث تم التوصل إلى قرار جديد بشأن تبادل الأسرى قد يزيد عددهم هذه المرة عن 1000 شخص من كل طرف.
وأضاف فيدان في إشارة إلى الاجتماعات المقبلة "إذا اجتمعوا (الروس والأوكرانيون) عدة مرات أخرى ووصلوا بالأمر إلى مستوى معين فسيكون لقاء القادة حتميا".
من ناحية أخرى أوضح أنه خلال فترة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن استمرت المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا في إطار القرارات المتخذة لدعمها لكن مدة هذه المساعدات ستنتهي في غضون أشهر قليلة. (النهاية)
أ ع س / م ع ح ع
وذكر فيدان في تصريحات لقناة (تي آر تي خبر) التركية أن "ما نتوقعه هو أن تكون هناك جولة أخرى لأن كلا الجانبين يرى أن اللقاءات تجلب فائدة".
وأوضح أنه لم تكن هناك مناقشات حادة خلال المحادثات بين وفدي البلدين في إسطنبول وأن المفاوضات جرت في أجواء جيدة مضيفا أنه "بالنظر إلى الظروف الحالية والبيئة النفسية المحيطة والحالة النفسية بسبب الحرب تم عقد أفضل اجتماع ممكن على الإطلاق".
وأشار إلى أن النقطة المهمة هي عدم مغادرة هذه الطاولة والاستمرار في موقف يؤيد إيقاف إطلاق النار والسلام وأن هذه هي نصيحة تركيا للطرفين.
وأكد فيدان أن موقف تركيا من الحرب بين روسيا وأوكرانيا ثابت منذ البدآية لأنها لا تريد رؤية حروب في المنطقة.
وأوضح أن العالم يواجه حربا أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من مليون إنسان وتدمير مدن كبرى وشل الاقتصاد الإقليمي لافتا إلى أن الأمر لا يتعلق بدولتين فقط بل أيضا بالدول الأخرى التي تقف خلفهما وتأخذ مواقف معينة.
ولفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوجه دعوات متكررة للأطراف من أجل السلام مذكرا بالمبادرات التركية مثل اتفاقية شحن الحبوب في البحر الأسود والمفاوضات في مارس 2022 وتبادل الأسرى.
وأشار إلى أن الدعوات لايقاف إطلاق النار تصاعدت أيضا مع تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه وعبرت الأطراف عن نواياها واستخدمت تركيا خبراتها وتجاربها في الوساطة لبدء العملية والتقى طرفا الحرب لأول مرة منذ 2022 في إسطنبول في 16 مايو الماضي.
وأوضح فيدان أنه تم التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات في 16 مايو الماضي بشأن تبادل الأسرى وتعهد الطرفان بإعداد دراسة حول شروط إيقاف إطلاق النار وناقشا ما يمكن القيام به بشأن قمة محتملة على مستوى القادة.
وأشار إلى إجرائه العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى خلال زيارته موسكو وكييف مؤكدا أن تركيا تعمل على تحديد المسار الذي يجب اتباعه لتحقيق إيقاف إطلاق النار والسلام.
وأضاف فيدان أن الطرفين حضرا مستعدان للاجتماع الذي عقد الاثنين في إسطنبول وسارت المفاوضات في جو إيجابي حيث تم التوصل إلى قرار جديد بشأن تبادل الأسرى قد يزيد عددهم هذه المرة عن 1000 شخص من كل طرف.
وأضاف فيدان في إشارة إلى الاجتماعات المقبلة "إذا اجتمعوا (الروس والأوكرانيون) عدة مرات أخرى ووصلوا بالأمر إلى مستوى معين فسيكون لقاء القادة حتميا".
من ناحية أخرى أوضح أنه خلال فترة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن استمرت المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا في إطار القرارات المتخذة لدعمها لكن مدة هذه المساعدات ستنتهي في غضون أشهر قليلة. (النهاية)
أ ع س / م ع ح ع
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