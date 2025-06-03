السعودية تهنئ البحرين بمناسبة انتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي

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السعودية تهنئ البحرين بمناسبة انتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 3 - 6 (كونا) -- أعربت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء عن خالص التهاني لمملكة البحرين الشقيقة بمناسبة انتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة من 2026 إلى 2027.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن هذا الانتخاب يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة مملكة البحرين على الإسهام الفعال في دعم الأمن والسلم الدوليين.
كما أعربت عن تمنياتها لمملكة البحرين التوفيق في تمثيلها للمجموعة العربية والنجاح في أداء مهامها.
وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق من اليوم الثلاثاء خمسة أعضاء جدد لشغل مقاعد غير دائمة بمجلس الأمن الدولي من بينهم البحرين وذلك في الفترة بين 1 يناير 2026 وحتى 31 ديسمبر 2027 حيث حصلت البحرين على 186 صوتا من أصل 187 شاركوا في التصويت. (النهاية)
ع ش / م م ج
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن هذا الانتخاب يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة مملكة البحرين على الإسهام الفعال في دعم الأمن والسلم الدوليين.
كما أعربت عن تمنياتها لمملكة البحرين التوفيق في تمثيلها للمجموعة العربية والنجاح في أداء مهامها.
وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق من اليوم الثلاثاء خمسة أعضاء جدد لشغل مقاعد غير دائمة بمجلس الأمن الدولي من بينهم البحرين وذلك في الفترة بين 1 يناير 2026 وحتى 31 ديسمبر 2027 حيث حصلت البحرين على 186 صوتا من أصل 187 شاركوا في التصويت. (النهاية)
ع ش / م م ج
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