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السعودية تهنئ البحرين بمناسبة انتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي

السعودية تهنئ البحرين بمناسبة انتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي

2025-06-03 11:26:26
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 3 - 6 (كونا) -- أعربت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء عن خالص التهاني لمملكة البحرين الشقيقة بمناسبة انتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة من 2026 إلى 2027.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن هذا الانتخاب يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة مملكة البحرين على الإسهام الفعال في دعم الأمن والسلم الدوليين.
كما أعربت عن تمنياتها لمملكة البحرين التوفيق في تمثيلها للمجموعة العربية والنجاح في أداء مهامها.
وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق من اليوم الثلاثاء خمسة أعضاء جدد لشغل مقاعد غير دائمة بمجلس الأمن الدولي من بينهم البحرين وذلك في الفترة بين 1 يناير 2026 وحتى 31 ديسمبر 2027 حيث حصلت البحرين على 186 صوتا من أصل 187 شاركوا في التصويت. (النهاية)

ع ش / م م ج


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