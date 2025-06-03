  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وزارة التربية الموريتانية تتسلم مدرسة في مقاطعة (عرفات) بتمويل كويتي

وزارة التربية الموريتانية تتسلم مدرسة في مقاطعة (عرفات) بتمويل كويتي

2025-06-03 11:26:26
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 3 - 6 (كونا) -- قامت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بدولة الكويت بتسليم وزارة التربية الموريتانية إحدى المدارس في مقاطعة (عرفات) بولاية نواكشوط الجنوبية منفذة من طرف جمعية (اليد العليا).
وقالت الجمعية في بيان اليوم الثلاثاء إن "المدرسة تتكون من مرافق جديدة نوعية من ست فصول دراسية (أقسام) ومكاتب إدارية وقاعة للمعلوماتية ومكتبة وملعب ومرافق عمومية بقدرة استيعابية تصل إلى 300 تلميذ".
وأضافت الجمعية أن "تسليم هذا المشروع يأتي ضمن مئات المشاريع التي تمولها دولة الكويت عبر مؤسساتها الرسمية والأهلية لصالح الشعب الموريتاني في مجالات التعليم والصحة والمياه والتنمية المجتمعية تأكيدا على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين".
وفي كلمة له بالمناسبة أشاد الأمين العام لوزارة التربية وإصلاح نظام التعليم يحيى الطالب ولد بوب "بهذا الصرح التربوي الجديد" مؤكدا "حاجة المنطقة الماسة له".
وثمن ولد بوب الجهود التي بذلتها جمعية (اليد العليا) في التنفيذ موجها الشكر للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ولدولة الكويت قيادة وشعبا ولكافة المتبرعين على دعمهم السخي.
من جهته عبر الأمين العام لجمعية (اليد العليا) الدكتور محمد عبدالرحمن الصبار عن اعتزازه الكبير بهذا المشروع النموذجي الذي يجسد الشراكة الفاعلة بين العمل الخيري الكويتي والمؤسسات المحلية الموريتانية خدمة للمحتاجين.
ونوه الصبار بالدور الإيجابي الذي قامت به السلطات الإدارية من خلال التسهيلات والتنسيق الميداني الذي ساعد على إنجاز المشروع بهذا الشكل وفي هذا الوقت.
وأكد أن "دولة الكويت هي (اليد العليا) في العمل الإنساني" حيث قامت ذات الجمعية مؤخرا وبتمويل كويتي ببناء وتجهيز مجموعة نقاط صحية في أربع ولايات وهي (الحوض الشرقي) و(الحوض الغربي) و(لبراكنه) و(اترارزه). (النهاية)

م ر / ر ج


MENAFN03062025000071011013ID1109633700

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث