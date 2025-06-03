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وزارة التربية الموريتانية تتسلم مدرسة في مقاطعة (عرفات) بتمويل كويتي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 3 - 6 (كونا) -- قامت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بدولة الكويت بتسليم وزارة التربية الموريتانية إحدى المدارس في مقاطعة (عرفات) بولاية نواكشوط الجنوبية منفذة من طرف جمعية (اليد العليا).
وقالت الجمعية في بيان اليوم الثلاثاء إن "المدرسة تتكون من مرافق جديدة نوعية من ست فصول دراسية (أقسام) ومكاتب إدارية وقاعة للمعلوماتية ومكتبة وملعب ومرافق عمومية بقدرة استيعابية تصل إلى 300 تلميذ".
وأضافت الجمعية أن "تسليم هذا المشروع يأتي ضمن مئات المشاريع التي تمولها دولة الكويت عبر مؤسساتها الرسمية والأهلية لصالح الشعب الموريتاني في مجالات التعليم والصحة والمياه والتنمية المجتمعية تأكيدا على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين".
وفي كلمة له بالمناسبة أشاد الأمين العام لوزارة التربية وإصلاح نظام التعليم يحيى الطالب ولد بوب "بهذا الصرح التربوي الجديد" مؤكدا "حاجة المنطقة الماسة له".
وثمن ولد بوب الجهود التي بذلتها جمعية (اليد العليا) في التنفيذ موجها الشكر للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ولدولة الكويت قيادة وشعبا ولكافة المتبرعين على دعمهم السخي.
من جهته عبر الأمين العام لجمعية (اليد العليا) الدكتور محمد عبدالرحمن الصبار عن اعتزازه الكبير بهذا المشروع النموذجي الذي يجسد الشراكة الفاعلة بين العمل الخيري الكويتي والمؤسسات المحلية الموريتانية خدمة للمحتاجين.
ونوه الصبار بالدور الإيجابي الذي قامت به السلطات الإدارية من خلال التسهيلات والتنسيق الميداني الذي ساعد على إنجاز المشروع بهذا الشكل وفي هذا الوقت.
وأكد أن "دولة الكويت هي (اليد العليا) في العمل الإنساني" حيث قامت ذات الجمعية مؤخرا وبتمويل كويتي ببناء وتجهيز مجموعة نقاط صحية في أربع ولايات وهي (الحوض الشرقي) و(الحوض الغربي) و(لبراكنه) و(اترارزه). (النهاية)
م ر / ر ج
وقالت الجمعية في بيان اليوم الثلاثاء إن "المدرسة تتكون من مرافق جديدة نوعية من ست فصول دراسية (أقسام) ومكاتب إدارية وقاعة للمعلوماتية ومكتبة وملعب ومرافق عمومية بقدرة استيعابية تصل إلى 300 تلميذ".
وأضافت الجمعية أن "تسليم هذا المشروع يأتي ضمن مئات المشاريع التي تمولها دولة الكويت عبر مؤسساتها الرسمية والأهلية لصالح الشعب الموريتاني في مجالات التعليم والصحة والمياه والتنمية المجتمعية تأكيدا على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين".
وفي كلمة له بالمناسبة أشاد الأمين العام لوزارة التربية وإصلاح نظام التعليم يحيى الطالب ولد بوب "بهذا الصرح التربوي الجديد" مؤكدا "حاجة المنطقة الماسة له".
وثمن ولد بوب الجهود التي بذلتها جمعية (اليد العليا) في التنفيذ موجها الشكر للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ولدولة الكويت قيادة وشعبا ولكافة المتبرعين على دعمهم السخي.
من جهته عبر الأمين العام لجمعية (اليد العليا) الدكتور محمد عبدالرحمن الصبار عن اعتزازه الكبير بهذا المشروع النموذجي الذي يجسد الشراكة الفاعلة بين العمل الخيري الكويتي والمؤسسات المحلية الموريتانية خدمة للمحتاجين.
ونوه الصبار بالدور الإيجابي الذي قامت به السلطات الإدارية من خلال التسهيلات والتنسيق الميداني الذي ساعد على إنجاز المشروع بهذا الشكل وفي هذا الوقت.
وأكد أن "دولة الكويت هي (اليد العليا) في العمل الإنساني" حيث قامت ذات الجمعية مؤخرا وبتمويل كويتي ببناء وتجهيز مجموعة نقاط صحية في أربع ولايات وهي (الحوض الشرقي) و(الحوض الغربي) و(لبراكنه) و(اترارزه). (النهاية)
م ر / ر ج
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