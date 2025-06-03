الخارجية السورية: لم يتم التثبت من صحة الأنباء عن قصف باتجاه جانب الاحتلال

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الخارجية السورية: لم يتم التثبت من صحة الأنباء عن قصف باتجاه جانب الاحتلال
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 3 - 6 (كونا) - أكدت وزارة الخارجية السورية اليوم الثلاثاء أنه لم يتم حتى اللحظة التثبت من صحة الأنباء المتداول ةعن قصف باتجاه جانب الاحتلال الإسرائيلي مشيرة إلى أن هناك أطرافا عديدة تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة لتحقيق مصالحها الخاصة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المكتب الإعلامي التابع للوزارة تشديده على "أن سوريا لم ولن تشكل تهديدا لأي طرف في المنطقة وأن الأولوية القصوى في الجنوب السوري تتمثل في بسط سلطة الدولة وإنهاء وجود السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار لجميع المواطنين".
ودان المكتب بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف قرى وبلدات في محافظة (درعا) ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية جسيمة معتبرا أن هذا التصعيد يمثل انتهاكا صارخا للسيادة السورية ويزيد من حالة التوتر بالمنطقة "في وقت نحن أحوج ما نكون إلى التهدئة والحلول السلمية".
ودعت وزارة الخارجية السورية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات ودعم الجهود الرامية لإعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا والمنطقة. (النهاية)
ع م ن / ر ج
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المكتب الإعلامي التابع للوزارة تشديده على "أن سوريا لم ولن تشكل تهديدا لأي طرف في المنطقة وأن الأولوية القصوى في الجنوب السوري تتمثل في بسط سلطة الدولة وإنهاء وجود السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار لجميع المواطنين".
ودان المكتب بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف قرى وبلدات في محافظة (درعا) ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية جسيمة معتبرا أن هذا التصعيد يمثل انتهاكا صارخا للسيادة السورية ويزيد من حالة التوتر بالمنطقة "في وقت نحن أحوج ما نكون إلى التهدئة والحلول السلمية".
ودعت وزارة الخارجية السورية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات ودعم الجهود الرامية لإعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا والمنطقة. (النهاية)
ع م ن / ر ج
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