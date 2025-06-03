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الخارجية السورية: لم يتم التثبت من صحة الأنباء عن قصف باتجاه جانب الاحتلال

الخارجية السورية: لم يتم التثبت من صحة الأنباء عن قصف باتجاه جانب الاحتلال

2025-06-03 11:26:26
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 3 - 6 (كونا) - أكدت وزارة الخارجية السورية ‎اليوم الثلاثاء أنه لم يتم حتى اللحظة التثبت من صحة الأنباء المتداول ةعن قصف باتجاه جانب الاحتلال الإسرائيلي مشيرة إلى أن هناك أطرافا عديدة تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة لتحقيق مصالحها الخاصة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المكتب الإعلامي التابع للوزارة تشديده على "أن سوريا لم ولن تشكل تهديدا لأي طرف في المنطقة وأن الأولوية القصوى في الجنوب السوري تتمثل في بسط سلطة الدولة وإنهاء وجود السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار لجميع المواطنين".
ودان المكتب بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف قرى وبلدات في محافظة (درعا) ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية جسيمة معتبرا أن هذا التصعيد يمثل انتهاكا صارخا للسيادة السورية ويزيد من حالة التوتر بالمنطقة "في وقت نحن أحوج ما نكون إلى التهدئة والحلول السلمية".
ودعت وزارة الخارجية السورية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات ودعم الجهود الرامية لإعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا والمنطقة. (النهاية)

ع م ن / ر ج


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