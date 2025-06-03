أمين مجلس التعاون: انتخاب البحرين لعضوية مجلس الأمن يعكس ثقة المجتمع الدولي بمكانتها الإقليمية والدولية

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أمين مجلس التعاون: انتخاب البحرين لعضوية مجلس الأمن يعكس ثقة المجتمع الدولي بمكانتها الإقليمية والدولية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 3 - 6 (كونا) -- اعتبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء أن انتخاب مملكة البحرين عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2026 – 2027 يعكس ما تحظى به المملكة من ثقة واحترام على الساحتين الإقليمية والدولية.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان أن ذلك جاء في برقية بعثها البديوي الى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أشار فيها الى أن هذه الثقة المستحقة جاءت ثمرة ما رسخته مملكة البحرين من خلال القيادة الحكيمة من مبادئ في سياستها الخارجية تقوم على الاعتدال والانفتاح ونصرة القضايا العادلة والدفع بأطر التعاون الدولي نحو مزيد من الفاعلية والمسؤولية المشتركة.
وأضاف البديوي "أننا في الأمانة العامة لمجلس التعاون نبارك هذا الإنجاز المشرف لنعبر عن اعتزازنا بالدور المتميز الذي تؤديه المملكة على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية معربين عن ثقتنا بأن تمثيل مملكة البحرين في مجلس الأمن سيسهم في تعزيز صوت منطقتنا في أروقة صنع القرار الدولي". (النهاية)
ع ش / ر ج
وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان أن ذلك جاء في برقية بعثها البديوي الى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أشار فيها الى أن هذه الثقة المستحقة جاءت ثمرة ما رسخته مملكة البحرين من خلال القيادة الحكيمة من مبادئ في سياستها الخارجية تقوم على الاعتدال والانفتاح ونصرة القضايا العادلة والدفع بأطر التعاون الدولي نحو مزيد من الفاعلية والمسؤولية المشتركة.
وأضاف البديوي "أننا في الأمانة العامة لمجلس التعاون نبارك هذا الإنجاز المشرف لنعبر عن اعتزازنا بالدور المتميز الذي تؤديه المملكة على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية معربين عن ثقتنا بأن تمثيل مملكة البحرين في مجلس الأمن سيسهم في تعزيز صوت منطقتنا في أروقة صنع القرار الدولي". (النهاية)
ع ش / ر ج
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