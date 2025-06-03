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أمين مجلس التعاون: انتخاب البحرين لعضوية مجلس الأمن يعكس ثقة المجتمع الدولي بمكانتها الإقليمية والدولية

أمين مجلس التعاون: انتخاب البحرين لعضوية مجلس الأمن يعكس ثقة المجتمع الدولي بمكانتها الإقليمية والدولية

2025-06-03 11:26:25
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 3 - 6 (كونا) -- اعتبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء أن انتخاب مملكة البحرين عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2026 – 2027 يعكس ما تحظى به المملكة من ثقة واحترام على الساحتين الإقليمية والدولية.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان أن ذلك جاء في برقية بعثها البديوي الى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أشار فيها الى أن هذه الثقة المستحقة جاءت ثمرة ما رسخته مملكة البحرين من خلال القيادة الحكيمة من مبادئ في سياستها الخارجية تقوم على الاعتدال والانفتاح ونصرة القضايا العادلة والدفع بأطر التعاون الدولي نحو مزيد من الفاعلية والمسؤولية المشتركة.
وأضاف البديوي "أننا في الأمانة العامة لمجلس التعاون نبارك هذا الإنجاز المشرف لنعبر عن اعتزازنا بالدور المتميز الذي تؤديه المملكة على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية معربين عن ثقتنا بأن تمثيل مملكة البحرين في مجلس الأمن سيسهم في تعزيز صوت منطقتنا في أروقة صنع القرار الدولي". (النهاية)

ع ش / ر ج


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