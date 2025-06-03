ارتفاع التوظيف في الولايات المتحدة بواقع 200 ألف وظيفة جديدة في أبريل

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
ارتفاع التوظيف في الولايات المتحدة بواقع 200 ألف وظيفة جديدة في أبريل
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 3 - 6 (كونا) -- أظهر التقرير الشهري للوظائف التي تعده وزارة العمل الأمريكية اليوم الثلاثاء نمو الوظائف في أبريل الماضي إلى 4ر7 مليون وظيفة مقارنة ب2ر7 مليون وظيفة خلال شهر مارس 2024 رغم تمسك الحكومة الفيدرالية بسياسة تقليص عدد موظفي الدولة.
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع للوزارة في بيان إن قطاعات الضيافة والتعليم والتوظيف في الحكومات والسلطات المحلية انخفض في أبريل بينما ارتفع التوظيف في قطاعات الفنون والترفيه والاستجمام والتعدين وقطع الأشجار.
وأضاف التقرير "شهد عدد حالات الفصل (تشمل الإقالة والاستقالة وغيرها من الحالات مثل تغيير الوظيفة في المؤسسة ذاتها) في أبريل تغيرا طفيفا حيث بلغ 3ر5 مليون حالة (مقارنة ب2ر5 مليون حالة في مارس الماضي) بينما ظل معدل الفصل الإجمالي ثابتا عند 3ر3 بالمئة وارتفع إجمالي حالات الفصل في الحكومة الفيدرالية إلى أكثر من تسعة آلاف".
وفي نهاية أبريل الماضي أظهر تقرير لوزارة التجارة الأمريكية أن الاقتصاد الأمريكي انكمش بنسبة 3ر0 بالمئة في الربع الأول من عام 2025 وهي أول قراءة سلبية منذ عام 2022 ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دعوة الأمريكيين للصبر ريثما يبدأ ما يرى أنه تأثير إيجابي للرسوم الجمركية. (النهاية)
ع س ج / ر ج
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع للوزارة في بيان إن قطاعات الضيافة والتعليم والتوظيف في الحكومات والسلطات المحلية انخفض في أبريل بينما ارتفع التوظيف في قطاعات الفنون والترفيه والاستجمام والتعدين وقطع الأشجار.
وأضاف التقرير "شهد عدد حالات الفصل (تشمل الإقالة والاستقالة وغيرها من الحالات مثل تغيير الوظيفة في المؤسسة ذاتها) في أبريل تغيرا طفيفا حيث بلغ 3ر5 مليون حالة (مقارنة ب2ر5 مليون حالة في مارس الماضي) بينما ظل معدل الفصل الإجمالي ثابتا عند 3ر3 بالمئة وارتفع إجمالي حالات الفصل في الحكومة الفيدرالية إلى أكثر من تسعة آلاف".
وفي نهاية أبريل الماضي أظهر تقرير لوزارة التجارة الأمريكية أن الاقتصاد الأمريكي انكمش بنسبة 3ر0 بالمئة في الربع الأول من عام 2025 وهي أول قراءة سلبية منذ عام 2022 ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دعوة الأمريكيين للصبر ريثما يبدأ ما يرى أنه تأثير إيجابي للرسوم الجمركية. (النهاية)
ع س ج / ر ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مجموعة إيليت توسّع محفظتها في قطاع السيارات بإطلاق "آرت إيليت لتأجير السيارات"
سوني تطلق كاميرا إف إكس 2 الاستثنائية لإثراء سلسلة كاميرات سينما لاين
فيديوهات على تيك توك قد تُعرض جهازك للاختراق
تعاون جديد بين ببجي موبايل وهجوم العمالقة ينقل تجربة اللعب إلى مستوى جديد كلياً
يورو سيستمز تقود موجة التحوّل نحو الحياة الذكية في الخليج عبر حلول أتمتة متقدمة للمنازل
مطار الشارقة يستقبل أولى رحلات الخطوط الإثيوبية