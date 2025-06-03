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ارتفاع التوظيف في الولايات المتحدة بواقع 200 ألف وظيفة جديدة في أبريل

ارتفاع التوظيف في الولايات المتحدة بواقع 200 ألف وظيفة جديدة في أبريل

2025-06-03 11:26:24
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 3 - 6 (كونا) -- أظهر التقرير الشهري للوظائف التي تعده وزارة العمل الأمريكية اليوم الثلاثاء نمو الوظائف في أبريل الماضي إلى 4ر7 مليون وظيفة مقارنة ب2ر7 مليون وظيفة خلال شهر مارس 2024 رغم تمسك الحكومة الفيدرالية بسياسة تقليص عدد موظفي الدولة.
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع للوزارة في بيان إن قطاعات الضيافة والتعليم والتوظيف في الحكومات والسلطات المحلية انخفض في أبريل بينما ارتفع التوظيف في قطاعات الفنون والترفيه والاستجمام والتعدين وقطع الأشجار.
وأضاف التقرير "شهد عدد حالات الفصل (تشمل الإقالة والاستقالة وغيرها من الحالات مثل تغيير الوظيفة في المؤسسة ذاتها) في أبريل تغيرا طفيفا حيث بلغ 3ر5 مليون حالة (مقارنة ب2ر5 مليون حالة في مارس الماضي) بينما ظل معدل الفصل الإجمالي ثابتا عند 3ر3 بالمئة وارتفع إجمالي حالات الفصل في الحكومة الفيدرالية إلى أكثر من تسعة آلاف".
وفي نهاية أبريل الماضي أظهر تقرير لوزارة التجارة الأمريكية أن الاقتصاد الأمريكي انكمش بنسبة 3ر0 بالمئة في الربع الأول من عام 2025 وهي أول قراءة سلبية منذ عام 2022 ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دعوة الأمريكيين للصبر ريثما يبدأ ما يرى أنه تأثير إيجابي للرسوم الجمركية. (النهاية)

ع س ج / ر ج


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