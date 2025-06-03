موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) مكة المكرمة - وكيل وزارة الشؤون الإسلامية رئيس بعثة الحج الكويتية الدكتور بدر المطيري يقول إن جميع حجاج دولة الكويت البالغ عددهم نحو 8000 حاج قد وصلوا إلى المملكة العربية السعودية وذلك ضمن 60 حملة حج استعدادا لبدء مناسك الحج هذا العام.

الكويت - المتحدث باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم يعلن إنجاز أكثر من 100 مليون معاملة إلكترونية عبر التطبيق منذ تدشينه في 15 سبتمبر 2021.

نيويورك - الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب خمسة أعضاء جدد لشغل مقاعد غير دائمة بمجلس الأمن الدولي هم البحرين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبريا ولاتفيا وكولومبيا وذلك في الفترة من 1 يناير 2026 الى 31 ديسمبر 2027.

غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 40 فلسطينيا نتيجة غارات الاحتلال الاسرائيلي المستمرة على محافظات ومناطق القطاع خلال ال24 ساعة الماضية في حين تم تسجيل إصابة 208 أشخاص بجروح مختلفة.

غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 27 فلسطينيا وإصابة 90 آخرين في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الباحثين عن المساعدات غرب مدينة (رفح) جنوب القطاع.

جنيف - تحالف من 36 مدينة سويسرية يطالب الحكومة الاتحادية باتخاذ "موقف واضح وحازم" إزاء المأساة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة ويشدد على أنه "لا يمكن لسويسرا الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف أن تبقى غير فاعلة وصامتة أمام المأساة المتواصلة".

طوكيو - الناخبون في كوريا الجنوبية يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد في سباق انتخابي حاد بين المرشح الليبرالي لي جيه-ميونغ الذي يتعهد بمحاسبة الجهات المسؤولة عن محاولة فرض الأحكام العرفية والمرشح المحافظ كيم مون-سو الذي يسعى لوضع حد لما وصفه ب"تهور" منافسه.

القاهرة - نقابة المهن التمثيلية في مصر تعلن وفاة الفنانة المصرية سميحة أيوب عن عمر ناهز 93 عاما بعد تاريخ فني حافل. (النهاية) ر ج