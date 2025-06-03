موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
الكويت - المتحدث باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم يعلن إنجاز أكثر من 100 مليون معاملة إلكترونية عبر التطبيق منذ تدشينه في 15 سبتمبر 2021.
نيويورك - الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب خمسة أعضاء جدد لشغل مقاعد غير دائمة بمجلس الأمن الدولي هم البحرين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبريا ولاتفيا وكولومبيا وذلك في الفترة من 1 يناير 2026 الى 31 ديسمبر 2027.
غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 40 فلسطينيا نتيجة غارات الاحتلال الاسرائيلي المستمرة على محافظات ومناطق القطاع خلال ال24 ساعة الماضية في حين تم تسجيل إصابة 208 أشخاص بجروح مختلفة.
غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 27 فلسطينيا وإصابة 90 آخرين في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الباحثين عن المساعدات غرب مدينة (رفح) جنوب القطاع.
جنيف - تحالف من 36 مدينة سويسرية يطالب الحكومة الاتحادية باتخاذ "موقف واضح وحازم" إزاء المأساة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة ويشدد على أنه "لا يمكن لسويسرا الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف أن تبقى غير فاعلة وصامتة أمام المأساة المتواصلة".
طوكيو - الناخبون في كوريا الجنوبية يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد في سباق انتخابي حاد بين المرشح الليبرالي لي جيه-ميونغ الذي يتعهد بمحاسبة الجهات المسؤولة عن محاولة فرض الأحكام العرفية والمرشح المحافظ كيم مون-سو الذي يسعى لوضع حد لما وصفه ب"تهور" منافسه.
القاهرة - نقابة المهن التمثيلية في مصر تعلن وفاة الفنانة المصرية سميحة أيوب عن عمر ناهز 93 عاما بعد تاريخ فني حافل. (النهاية) ر ج
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