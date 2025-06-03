تغطية الإصدار المائتين وثمانية وثلاثين لصكوك الـتـأجـيـر الإسـلامـيـة الـحـكـوميـة قصيرة الأجـل

تغطية الإصدار المائتين وثمانية وثلاثين لصكوك الـتـأجـيـر الإسـلامـيـة الـحـكـوميـة قصيرة الأجـل
- أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 238 ( ISIN BH 00069301 I 3) من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
تبلغ قيمة الإصدار 26 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوماً، تبدأ في 5 يونيو 2025 إلى 4 ديسمبر 2025. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 5.35 % مقارنة بسعر العائد 5.28 بتاريخ 1 مايو 2025، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 345 % .
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