تغطية الإصدار المائتين وثمانية وثلاثين لصكوك الـتـأجـيـر الإسـلامـيـة الـحـكـوميـة قصيرة الأجـل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

‭- ‬أعلن‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬بأنه‭ ‬تمت‭ ‬تغطية‭ ‬الإصدار‭ ‬رقم‭ ‬238‭ (‬ ISIN ‭ ‬ BH 00069301 I 3‭) ‬من‭ ‬صكوك‭ ‬التأجير‭ ‬الإسلامية‭ ‬الحكومية‭ ‬قصيرة‭ ‬الأجل‭ ‬التي‭ ‬يصدرها‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

تبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬الإصدار‭ ‬26‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لفترة‭ ‬استحقاق‭ ‬182‭ ‬يوماً،‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬يونيو‭ ‬2025‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬ديسمبر‭ ‬2025‭. ‬ويبلغ‭ ‬العائد‭ ‬المتوقع‭ ‬لهذه‭ ‬الصكوك‭ ‬5‭.‬35 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬بسعر‭ ‬العائد‭ ‬5‭.‬28‭ ‬بتاريخ‭ ‬1‭ ‬مايو‭ ‬2025،‭ ‬علماً‭ ‬بأنه‭ ‬قد‭ ‬تمت‭ ‬تغطية‭ ‬الإصدار‭ ‬بنسبة‭ ‬345 % ‭.‬