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وزيـر الـصـنـاعـة والـتـجـارة يـتـرأس الاجـتـمـاع الـرابع والعشرين لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وزيـر الـصـنـاعـة والـتـجـارة يـتـرأس الاجـتـمـاع الـرابع والعشرين لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

2025-06-03 11:25:48
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

ترأس‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬الاجتماع‭ ‬الرابع‭ ‬والعشرين‭ ‬لمجلس‭ ‬تنمية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬بمقر‭ ‬الوزارة،‭ ‬وبحضور‭ ‬ممثلي‭ ‬الجهات‭ ‬الأعضاء‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬يشكّل‭ ‬أحد‭ ‬الأعمدة‭ ‬الحيوية‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬مواصلة‭ ‬تبنّي‭ ‬سياسات‭ ‬مبتكرة‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مرونته‭ ‬وتنافسيته‭.‬

وأضاف‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬يعمل‭ ‬بشكل‭ ‬تكاملي‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬الاستراتيجيين‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬بيئة‭ ‬داعمة‭ ‬ومحفزة‭ ‬للنمو‭ ‬المستدام،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص،‭ ‬وتحفيز‭ ‬الابتكار،‭ ‬وزيادة‭ ‬مساهمة‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭.‬

واطّلع‭ ‬الاجتماع‭ ‬على‭ ‬استراتيجية‭ ‬تنمية‭ ‬قطاع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أهدافها‭ ‬الرئيسية،‭ ‬ومراحل‭ ‬تنفيذها،‭ ‬وأبرز‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مناقشة‭ ‬إعداد‭ ‬إطار‭ ‬تنظيمي‭ ‬فعّال‭ ‬لضمان‭ ‬كفاءة‭ ‬سير‭ ‬المبادرات‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستدامة‭.‬

كما‭ ‬بحث‭ ‬الاجتماع‭ ‬الخطوات‭ ‬القادمة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬وتطوير‭ ‬السياسات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬المحفزة‭ ‬للنمو‭ ‬والابتكار،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مساهمة‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

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