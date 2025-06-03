وزيـر الـصـنـاعـة والـتـجـارة يـتـرأس الاجـتـمـاع الـرابع والعشرين لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وزيـر الـصـنـاعـة والـتـجـارة يـتـرأس الاجـتـمـاع الـرابع والعشرين لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ترأس عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بمقر الوزارة، وبحضور ممثلي الجهات الأعضاء.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الصناعة والتجارة أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشكّل أحد الأعمدة الحيوية للاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة مواصلة تبنّي سياسات مبتكرة تعزز من مرونته وتنافسيته.
وأضاف الوزير أن المجلس يعمل بشكل تكاملي مع الشركاء الاستراتيجيين على تهيئة بيئة داعمة ومحفزة للنمو المستدام، بما يسهم في توفير المزيد من الفرص، وتحفيز الابتكار، وزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي.
واطّلع الاجتماع على استراتيجية تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك أهدافها الرئيسية، ومراحل تنفيذها، وأبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، إلى جانب مناقشة إعداد إطار تنظيمي فعّال لضمان كفاءة سير المبادرات وتحقيق الاستدامة.
كما بحث الاجتماع الخطوات القادمة لتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المحفزة للنمو والابتكار، بما يسهم في رفع مساهمة هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
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