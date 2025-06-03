الدولار يتراجع مع تصاعد توترات التجارة قبيل بيانات الوظائف

MENAFN - Al-Bayan) ">تراجع الدولار اليوم الأربعاء مع ترقب السوق بيانات توظيف أمريكية بينما تنتظر التطورات في مفاوضات الرسوم الجمركية التي يجريها الرئيس دونالد ترامب مع شركاء تجاريين رئيسيين.

منحت إدارة ترامب الدول مهلة حتى اليوم الأربعاء لتقديم أفضل عروضها بشأن التجارة، وهو نفس اليوم الذي يبدأ فيه رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى المثلين لتصبح 50 بالمئة.

ومن المتوقع أيضا أن يجري ترامب مكالمة هذا الأسبوع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بعدما تبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك اتفاق الشهر الماضي بشأن الرسوم الجمركية.

وفي وقت مبكر اليوم الأربعاء، انخفض الدولار 0.09 بالمئة إلى 143.82 ين. وارتفع اليورو 0.13 بالمئة إلى 1.1385 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل الين واليورو وأربع عملات أخرى، عند 99.159.

وسيترقب المتعاملون تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي في وقت لاحق من اليوم، وذلك قبل صدور بيانات الوظائف الشهرية المهمة في الولايات المتحدة يوم الجمعة.

وقال جوزيف كابورسو المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي عن تقرير الوظائف الشاغرة الذي أصدرته وزارة العمل الأمريكية "كانت فرص العمل أقوى بكثير من المتوقع".

وتابع "التقدير المنخفض لمؤسسة إيه.دي.بي يعني أن الدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية أمامها عقبة صغيرة يجب التغلب عليها لتكون هناك مفاجأة إيجابية الليلة".

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي الذي سجل 0.6460 دولار أمريكي قبل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفع الوون الكوري الجنوبي بنحو 0.2 بالمئة إلى 1375.25 مقابل الدولار بعد فوز المرشح الليبرالي لي جيه-ميونج في الانتخابات الرئاسية.