صاروخ يمني يوقف نهائي بطولة لكرة السلة في تل أبيب - فيديو

خبرني - تسبب إطلاق صاروخ من اليمن في إيقاف مباراة رسمية لكرة السلة في تل أبيب، الثلاثاء، وذلك بعد أيام من إيقاف المباراة النهائية لمسابقة "كأس الدولة" الإسرائيلي لكرة القدم بسبب إطلاق صاروخ من اليمن أيضا.

ورصدت مقاطع فيديو بثها المستوطنون توقف مباراة نصف نهائي بطولة كرة السلة المحلية في تل أبيب، وإخلاء الملعب عقب دوي صافرات الإنذار.

وأظهرت بيانات ملاحية من موقع "فلايت أوير" (FlightAware) اضطرابات في حركة الطيران المرتبطة بمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، وذلك عقب إطلاق صفارات الإنذار التي دوت في أكثر من 139 موقعا بإسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن مطار بن غوريون توقف عن العمل مؤقتا بسبب الصاروخ الذي أطلق في وقت سابق من اليمن، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراضه.

إيقاف نهائي "كأس الدولة"

وأدى إطلاق صاروخ من اليمن -الخميس الماضي- إلى إيقاف المباراة النهائية بين فريقي هاوبيول بئر السبع وبيتار القدس ببطولة "كأس الدولة" الإسرائيلي لكرة القدم والتي شهدت حضور الرئيس إسحاق هرتسوغ.

وتوقفت المباراة في ملعب بلومفيلد مرتين الأولى بسبب الصاروخ اليمني والثانية بسبب هتافات عنصرية.

ونقل الرئيس الإسرائيلي من منصة الملعب إلى مكان آمن، في حين دوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة من وسط فلسطين المحتلة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن حالة من الهلع والذعر أصابت آلاف المشجعين في الملعب الذين طلب منهم الاستلقاء على الأرض خلال 10 دقائق من انطلاق صفارة الإنذار.