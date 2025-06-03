موسكو تستهدف الانتصار وكييف تدعو الحلفاء لفرض عقوبات

MENAFN - Al-Bayan) ">لا يبدو أن لحرب أوكرانيا حلاً قريباً، إذ شددت موسكو على أن مساعي التوصل إلى توافق معقد للغاية، وأن ليس من قرارات وشيكة، بل وذهبت إلى أن الهدف من محادثات إسطنبول ليس التوصل إلى سلام توافقي، بل ضمان نصر سريع وكامل، فيما دعت كييف حلفاءها الغربيين إلى زيادة الضغط على الروس لإنهاء الهجمات.

وقال الكرملين، أمس، إن العمل على محاولة التوصل إلى حل لإنهاء الحرب في أوكرانيا معقد للغاية، وإن من الخطأ توقع أي قرارات وشيكة، لكنه ينتظر رد الفعل الأوكراني على مقترحاته.

وصرح الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن موسكو تنتظر رد الفعل هذا، وأنها ستحترم الاتفاقات التي تم التوصل إليها في محادثات إسطنبول لتبادل الأسرى ورفات الجنود القتلى، مضيفاً: ((موضوع التسوية معقد للغاية، ويتألف من عدد كبير من الفروق الدقيقة، وقد رأيتم النص المنشور لمسودة مذكرة السلام التي سلمناها للجانب الأوكراني.

بالطبع سيكون من الخطأ توقع أي حلول وانفراجات فورية، لكن العمل جارٍ على قدم وساق، وتم التوصل إلى اتفاقات معينة في إسطنبول، وهي مهمة.. سيتم تنفيذ الاتفاقات، ومن ثم سيستمر العمل))، واستبعد بيسكوف عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيريه الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، والأمريكي دونالد ترامب، في المستقبل القريب.

ورفض الكرملين الإدلاء بتفاصيل إضافية حول الهجوم الأوكراني، الذي استهدف قاذفات في العمق الروسي، إذ قال بيسكوف: ((بدأت لجنة تحقيقاً بهذا الشأن، وأصدرت وزارة الدفاع بياناً بهذا الشأن.

أقترح انتظار نتائج التحقيق، والرجوع إلى بيان وزارة الدفاع)).

وذكر بيسكوف، إن الرئيس بوتين كان يتلقى تحديثات فورية عن الهجمات، وإن التحقيق جارٍ.

بدوره شدد المسؤول الأمني الروسي الكبير، دميتري ميدفيديف، على أن الهدف من إجراء محادثات السلام مع أوكرانيا هو ضمان تحقيق نصر روسي سريع وكامل، مضيفاً: ((محادثات إسطنبول ليست من أجل التوصل إلى سلام توافقي بشروط وهمية يحددها آخرون، بل لضمان انتصارنا السريع والتدمير الكامل لنظام النازيين الجدد.. هذا ما تناولته المذكرة الروسية الصادرة، وذلك في إشارة إلى مجموعة مطالب قدمتها لأوكرانيا في محادثات إسطنبول.

وأضاف ميدفيديف في إشارة على ما يبدو إلى الضربات الأوكرانية على قواعد القاذفات الاستراتيجية الروسية، أن موسكو سترد، قائلاً: ((الانتقام أمر لا مفر منه.. جيشنا يتقدم وسيواصل التقدم.

كل ما يجب تدميره سيتم تدميره، وأولئك الذين يجب القضاء عليهم سيتم القضاء عليهم)).

دعوات ضغط

في الأثناء أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، مقتل 3 أشخاص على الأقل، وإصابة العشرات جراء هجمات روسية على مدينة سومي.

وقال زيلينسكي، في منشور عبر تلغرام، إن القوات الروسية قصفت مدينة سومي بشكل وحشي، مضيفاً: ((ببساطة، في قلب المدينة، في الشوارع العادية، باستخدام المدفعية الصاروخية))، داعياً شركاء أوكرانيا الغربيين إلى زيادة الضغط على روسيا لإنهاء مثل هذه الهجمات.

وقال مسؤولون محليون أوكرانيون، إن روسيا شنت هجمات الليلة قبل الماضية أسفرت عن مقتل شخص في منطقة خاركيف، وإصابة آخرين في مدينة تشيرنيهيف، كما قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها سيطرت على قرية أندرييفكا في منطقة سومي بأوكرانيا.

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع في موسكو أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 8 طائرات مسيرة، فوق عدة مناطق روسية خلال الليل، بتدمير 3 طائرات مسيرة فوق أراضي القرم، وطائرتين فوق كل من أراضي مقاطعتي كورسك وبيلغورود، وطائرة مسيرة واحدة، فوق مياه بحر آزوف.

تفجير

قال جهاز الأمن الداخلي الأوكراني، أمس، إنه فجر جسراً يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم تمر عبره المركبات والقطارات بعد زرع متفجرات تحت الماء.

وأعلنت السلطات الروسية، وقف حركة المرور على الجسر بشكل مؤقت، لتعود بعدها وتقول إن الجسر أعيد فتحه ويعمل بشكل طبيعي.

انقطاع كهرباء

على صعيد متصل قال مسؤولون عينتهم روسيا، إن الكهرباء انقطعت عن 700 ألف نسمة على الأقل في منطقة شاسعة بجنوب أوكرانيا تخضع لسيطرة القوات الروسية، أمس، بعد أن تسبب قصف مدفعي وهجمات أوكرانية بطائرات مسيرة في تعطيل محطات كهرباء، فيما بدا الهجوم الذي استهدف منطقتي زابوريجيا وخيرسون الأكبر من هذا النوع على الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية.