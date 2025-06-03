إغلاق الأذنين صوماً عن السمع

MENAFN - Al-Bayan) الإنسان العصري في صورته الحالية، يصعب عليه بتقديري، عدم متابعة الإعلام في وسائله كافة، لا القنوات الإذاعية والفضائية فقط، بل حتى النظر في هاتفه الجوال، بين الحين والآخر، لمعرفة جديد الأحداث وعواجل الأخبار في شتى المجالات.

من يقل إنه قادر على مقاطعتها، فقد خالف الواقع، وابتعد عن الحقيقة؛ فالمتابعة غدت لدى القلة عادة حميدة على أي حال، لكنها بالنسبة لكثيرين لا زالت تعد صداعاً، أكد تجنبه ضمان صحة نفسية وبدنية أطول، أو أقله، ضمان نوم هادئ خالٍ من الكوابيس، التي ما هي إلا الأخبار نفسها، تلك التي أمضى سحابة يومه بالتفاعل معها. فلا تسأل: من أين تأتي الاضطرابات النفسية؟

في عالم لا يهدأ، كيف للإنسان أن يفكر بما يحدث حوله، ومن أي الزوايا عليه النظر إلى ما يجري، وهو لا يرى، في كل تركيز أو التفاتة عابرة، سوى ما يوتّره ويجعله يتخبط، فيما هي يفضي بعضها إلى بعض.

كما لو كانت أواني مستطرقة، عبر سلسلة مترابطة للاقتصاد بالتجارة بالسياسة بالثقافة بالتقنية المتسارعة، إلى ما لا نهاية من مفردات أصبحت غراماً للفرد لا تنفك عنه؟

كمثال، خذ ما شهدته الأسابيع الماضية، فقد حفلت بتصعيدات عسكرية في الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتوترات الاقتصادية والتجارية بين القوى الكبرى، وبقلق متزايد في الأزمات الإنسانية في غزة، وبتطورات متسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنية، التي تقتضي وجوب العمل على مدونة أخلاق تضبط مسؤولية الأداءات الذاتية للأجسام المتحركة. ترابط كل هذه الموضوعات هو الذي يشكل المشهد العالمي اليوم.

فهل يُنصح الفرد، بما أن الفرار من مجريات أحداث العالم، عصيُّ عليه، ولا يقدر من جهة أخرى، على مقاطعة وسائل الإعلام العصرية، التي تجدد اقتحامها له بألف سبب، بداعي التثقف والاطلاع ومواكبة العصر.. هل يُنصح بإغلاق الشيء الوحيد الذي يقدر على فعله؛ إغلاق أذنيه صوماً عن السمع، ليحيا أوقاتاً (قليلة) أجمل؟