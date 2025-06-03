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تعاون أكاديمي لربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة

تعاون أكاديمي لربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة

2025-06-03 08:01:26
(MENAFN- Al-Bayan) وقعت جامعة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ لتعزيز التعاون بينهما في مجالات الابتكار الصناعي والتفاعل الأكاديمي، وتمكين الكوادر الوطنية لدعم النمو الصناعي المستدام، من خلال ربط البحث العلمي باحتياجات القطاع الصناعي في الدولة، وتطوير برامج تدريب متخصصة للطلبة والشركات الناشئة.

وقع المذكرة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، في الوزارة ، والدكتور حمد العضابي، نائب مدير الجامعة للذكاء الاصطناعي والتميز التشغيلي.

وتحدد مذكرة التفاهم إطار عمل متكاملاً للتعاون ضمن مبادرات إستراتيجية تسهم في تعزيز الابتكار الصناعي والتفاعل بين القطاعين الصناعي والأكاديمي، فضلاً عن صقل مهارات المواهب الوطنية وتنميتها.

وقال أسامة أمير فضل، إن الوزارة تواصل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين تحفيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي وتعزيز الجاذبية الاستثمارية، وإن المؤسسات الأكاديمية تلعب دوراً محورياً في بناء القدرات وتمكين الكوادر الوطنية لدعم النمو الصناعي المستدام.

من جانبه، قال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، إن مذكرة التفاهم تعكس التزام الجامعة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدعم طلبة اليوم الذين يمثلون عماد اقتصاد المستقبل

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