تعاون أكاديمي لربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة

تعاون أكاديمي لربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة
وقع المذكرة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، في الوزارة ، والدكتور حمد العضابي، نائب مدير الجامعة للذكاء الاصطناعي والتميز التشغيلي.
وتحدد مذكرة التفاهم إطار عمل متكاملاً للتعاون ضمن مبادرات إستراتيجية تسهم في تعزيز الابتكار الصناعي والتفاعل بين القطاعين الصناعي والأكاديمي، فضلاً عن صقل مهارات المواهب الوطنية وتنميتها.
وقال أسامة أمير فضل، إن الوزارة تواصل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين تحفيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي وتعزيز الجاذبية الاستثمارية، وإن المؤسسات الأكاديمية تلعب دوراً محورياً في بناء القدرات وتمكين الكوادر الوطنية لدعم النمو الصناعي المستدام.
من جانبه، قال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، إن مذكرة التفاهم تعكس التزام الجامعة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدعم طلبة اليوم الذين يمثلون عماد اقتصاد المستقبل
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