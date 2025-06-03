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"دبي القضائي" يبرم مذكرة تفاهم مع المدرسة الفرنسية للقضاء

"دبي القضائي" يبرم مذكرة تفاهم مع المدرسة الفرنسية للقضاء

2025-06-03 08:01:26
(MENAFN- Al-Bayan) أبرم معهد دبي القضائي مذكرة تفاهم مع المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء، لتوطيد أواصر التعاون الثنائي في مجال التدريب القضائي، وبلورة رؤى مشتركة حيال آليات تطوير قدرات أعضاء السلطة القضائية، وسبل مواجهة التحديات القانونية المعاصرة،.

في إطار جهود المعهد لتطوير الشراكات الاستراتيجية. ووقعت المذكرة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، والقاضي حفيظ بولكراس، نائب مدير المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء، وبحضور القاضي فيليب سولومون من الملحقية الثقافية في السفارة الفرنسية بأبوظبي.

وتمثل مذكرة التفاهم إطاراً اتفاقياً متكاملاً يحدد آليات التنسيق المشترك في مختلف مجالات التدريب القضائي، وتبادل أفضل الممارسات القانونية، بما يتماشى مع رسالة المعهد في إعداد وتأهيل الكوادر القضائية.

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