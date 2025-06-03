"دبي القضائي" يبرم مذكرة تفاهم مع المدرسة الفرنسية للقضاء

"دبي القضائي" يبرم مذكرة تفاهم مع المدرسة الفرنسية للقضاء
في إطار جهود المعهد لتطوير الشراكات الاستراتيجية. ووقعت المذكرة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، والقاضي حفيظ بولكراس، نائب مدير المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء، وبحضور القاضي فيليب سولومون من الملحقية الثقافية في السفارة الفرنسية بأبوظبي.
وتمثل مذكرة التفاهم إطاراً اتفاقياً متكاملاً يحدد آليات التنسيق المشترك في مختلف مجالات التدريب القضائي، وتبادل أفضل الممارسات القانونية، بما يتماشى مع رسالة المعهد في إعداد وتأهيل الكوادر القضائية.
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