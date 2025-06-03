عمار النعيمي: شبكة السكك الحديدية إضافة قوية لمنظومة الإمارات الاقتصادية

عمار النعيمي: شبكة السكك الحديدية إضافة قوية لمنظومة الإمارات الاقتصادية
جاء ذلك خلال استقبال سموه، بمكتبه بمبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري في عجمان، وفداً من شركة قطارات الاتحاد برئاسة شادي ملك الرئيس التنفيذي للشركة.
وقال سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي: ((إن شبكة السكك الحديدية الوطنية حققت تقدماً نوعياً في قطاع النقل بالدولة))، مؤكداً أهميتها في ربط مختلف مناطق الدولة في المستقبل، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتطوير القطاعات اللوجستية.
وشدّد سموه على أن الشبكة الوطنية تعد إضافة قوية لمنظومة الإمارات الاقتصادية، وتجسد مرحلة جديدة من مراحل تطور دولتنا وازدهارها وتعزز رفاه شعبها والمقيمين على أرضها.
واستمع سموه، خلال اللقاء، إلى شرح مفصل حول مستجدات الشبكة، التي تمثل أحد أكبر مشاريع النقل الاستراتيجية التي تربط مختلف إمارات الدولة عبر سكك حديدية حديثة وآمنة تعزز التكامل الاقتصادي والاجتماعي.
واطّلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على ما تم إنجازه من أعمال ضمن الشبكة، إلى جانب الخطط المستقبلية لتوسيع شبكة النقل عبر السكك الحديدية، بما يعزز الربط بين مختلف إمارات الدولة.
وقدّم الوفد إلى سموه عرضاً يتضمن دراسة شاملة لتوسعة شبكة القطارات، بما يسهم في تطوير منظومة النقل المستدام ويواكب تطلعات الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متكاملة.
وتطرق اللقاء لأهمية الشبكة في ربط المدن الرئيسة والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية في مختلف مناطق الدولة، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع والركاب وتقليل الوقت اللازم للتنقل بين المناطق المختلفة، خصوصاً في ظل النمو السكاني وتزايد الأنشطة التجارية.
وأشار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إلى دور القطاع الخاص في دعم وإنجاح هذه المشاريع الاستراتيجية، مشيراً إلى مساهماته في مجالات التمويل والتشغيل والخدمات اللوجستية.
من جانبه، ثمن شادي ملك حرص سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على متابعة المشاريع الوطنية، ودعم سموه المتواصل لكل ما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.
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