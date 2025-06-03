عمار النعيمي: شبكة السكك الحديدية إضافة قوية لمنظومة الإمارات الاقتصادية

MENAFN - Al-Bayan) أكد سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، وليّ عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أنّ شبكة السكك الحديدية الوطنية تعد من أهم المشاريع الوطنية، التي تجسد رؤية الدولة بشأن تحقيق مستقبل أفضل لقطاع النقل والبنية التحتية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بمكتبه بمبنى الجهات ‏الحكومية بالديوان الأميري في عجمان، وفداً من شركة قطارات الاتحاد برئاسة شادي ملك الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي: ((إن شبكة السكك الحديدية الوطنية حققت تقدماً نوعياً في ‏قطاع النقل بالدولة))، مؤكداً أهميتها في ربط مختلف مناطق الدولة في المستقبل، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتطوير القطاعات اللوجستية.

وشدّد سموه على أن الشبكة الوطنية تعد إضافة قوية لمنظومة الإمارات الاقتصادية، وتجسد مرحلة ‏جديدة من مراحل تطور دولتنا وازدهارها وتعزز رفاه شعبها والمقيمين على أرضها.

‏ واستمع سموه، خلال اللقاء، إلى شرح مفصل حول مستجدات الشبكة، التي تمثل أحد أكبر ‏مشاريع النقل الاستراتيجية التي تربط مختلف إمارات الدولة عبر سكك حديدية حديثة وآمنة تعزز التكامل ‏الاقتصادي والاجتماعي.

واطّلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على ما تم إنجازه من أعمال ضمن الشبكة، إلى جانب ‏الخطط المستقبلية لتوسيع شبكة النقل عبر السكك الحديدية، بما يعزز الربط بين مختلف ‏إمارات الدولة.

وقدّم الوفد إلى سموه عرضاً يتضمن دراسة شاملة لتوسعة شبكة القطارات، بما يسهم في تطوير ‏منظومة النقل المستدام ويواكب تطلعات الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متكاملة.

وتطرق اللقاء لأهمية الشبكة في ربط المدن الرئيسة والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية في ‏مختلف مناطق الدولة، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع والركاب وتقليل الوقت اللازم للتنقل ‏بين المناطق المختلفة، خصوصاً في ظل النمو السكاني وتزايد الأنشطة التجارية.

وأشار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إلى دور القطاع الخاص في دعم وإنجاح هذه المشاريع ‏الاستراتيجية، مشيراً إلى مساهماته في مجالات التمويل والتشغيل والخدمات اللوجستية.

من جانبه، ثمن شادي ملك حرص سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على متابعة المشاريع الوطنية، ودعم سموه ‏المتواصل لكل ما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.