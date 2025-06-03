"المؤتمر والمعرض الزراعي" يختتم فعالياته باتفاقيات ومبادرات لتطوير الزراعة

MENAFN - Al-Bayan) اختتمت وزارة التغير المناخي والبيئة فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي، الذي نظمته تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في مركز أدنيك العين.

وشهد الحدث، الذي امتد لأربعة أيام، إقبالاً وتفاعلاً واسعاً، بأكثر من 10 آلاف زائر لأكبر تجمع للمزارعين والنحالين بالدولة، واختتم بحصيلة مثمرة من الاتفاقيات الاستراتيجية لتطوير القطاع ومبادرات لدعم المحاصيل المحلية.

وكان لعقد الشراكات والتعاون جانب مهم في فعاليات الحدث، حيث تُوجت هذه الجهود بتوقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية، تمثل خطوات ملموسة نحو بناء شراكات فعالة ومثمرة بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية

وقال محمد سعيد النعيمي، وكيل الوزارة، رئيس اللجنة التنظيمية للحدث: ((لقد أثبت المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي أنه نقطة انطلاق لتعزيز جهودنا نحو قطاع زراعي مبتكر ومستدام.

الأرقام التي نشهدها اليوم هي شهادة على التزام كافة المشاركين، من مزارعينا إلى شبابنا وشركائنا، بتحقيق رؤيتنا الطموحة للأمن الغذائي.

سنواصل البناء على هذا الزخم في تنظيم النسخ القادمة من الحدث، لترسيخ مكانة الإمارات كمركز رائد للزراعة الذكية، مستلهمين رؤية القيادة الرشيدة في تحويل التحديات إلى فرص تضمن الازدهار لأجيالنا القادمة)).

وتجسد النجاح الملموس للمؤتمر والمعرض في أرقام لافتة عكست مدى تأثيره الإيجابي على مختلف الأصعدة. و شهد الحدث حضور أكثر من 10 آلاف زائر من كل أطياف المجتمع.

كما اهتم المؤتمر برفع الوعي بين المجتمع ودفعهم لإتقان واكتساب مهارات الزراعة المنزلية من أجل تعزيز مساهمتهم في مسيرة الأمن الغذائي المستدام في الدولة، حيث تم عقد 25 ورشة غطت مختلف مجالات الزراعة المنزلية.

كما شهد المؤتمر والمعرض مشاركة 109 من المزارعين المواطنين بينهم 33 من النحالين ومنتجي العسل، حيث استعرضوا أفضل ما لديهم من منتجات ومحاصيل محلية من خير المزارع الوطنية من مختلف أنواع الخضراوات والفواكه والعسل، ومختلف المنتجات الزراعية والغذائية.