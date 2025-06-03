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مجلس الأمن سيصوت الأربعاء على قرار بشأن غزة

مجلس الأمن سيصوت الأربعاء على قرار بشأن غزة

2025-06-03 07:17:42
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قال دبلوماسيون، الثلاثاء، إنّ الدول العشر المنتخبة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طالبت المجلس المؤلف من 15 عضوا بالتصويت الأربعاء على مشروع قرار يطالب "بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، تلتزم به جميع الأطراف".

ويطالب نص مشروع القرار، بالإفراج عن جميع المحتجزين لدى حركة حماس وغيرها، والرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ودون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة في جميع أنحاء القطاع.

ويحتاج القرار إلى 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، لحق النقض (الفيتو).

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