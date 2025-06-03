خبير: الأردن ينتج 30 - 35 ألف طن قمح سنوياً

خبرني - قال الخبير الدولي في الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي أنه لطالما كانت زراعة القمح حجر الزاوية في الأمن الغذائي الأردني، فقد شهدت المملكة في الماضي إنتاجا وفيرا وصل إلى نحو مليوني دونم مزروعة بإنتاج بلغ 120 ألف طن سنويًا.

وأوضح أن الأردن حقق الاكتفاء الذاتي في مراحل عديدة من تاريخه، وصدّر الفائض إلى الخارج حتى ثمانينيات القرن الماضي. غير أن هذه الصورة تغيرت جذريًا خلال العقود الأخيرة، ولا يغطي الإنتاج المحلي اليوم سوى 4 بالمئة فقط من الاستهلاك الوطني، حيث ينتج الأردن ما بين 30 إلى 35 ألف طن سنويا مقابل استهلاك يتجاوز المليون طن، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1.3 مليون طن بحلول عام 2030 نتيجة النمو السكاني. ويكفي هذا الإنتاج المحلي بالكاد لتغطية استهلاك أسبوع إلى عشرة أيام فقط، بحسب الرأي.

وأشار إلى أن هذا التراجع الحاد في إنتاج القمح يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها: الزحف العمراني على الأراضي الزراعية، تفتيت الملكية، انخفاض الدعم الحكومي، التحول نحو زراعات أقل مخاطرة كزراعة الزيتون، إضافة إلى تأثيرات التغير المناخي، وتكرار مواسم الجفاف، وازدياد الفجوة في الميزانية المائية الوطنية.

ولفت الزعبي إلى أنه رغم صعوبة تحقيق الإكتفاء الذاتي في ظل هذه التحديات، إلا أن الأردن لا يزال يمتلك إمكانات واعدة، إذا ما تم تبني خطة وطنية شاملة ترتكز على استغلال كامل الأراضي الصالحة للزراعة، وتشجيع زراعة أصناف محسنة وعالية الإنتاجية ومقاومة للجفاف، إلى جانب تطوير مشاريع للأمن المائي. فالمساحات المزروعة بالقمح حاليًا لا تتجاوز 25 إلى 30 ألف هكتار، رغم أن المساحات الممكن زراعتها قد تصل إلى 150 ألف هكتار إذا ما تم تقديم الحوافز المناسبة وتحسين البنية التحتية الزراعية.

وفيما يخص المياه، يُعد تأمينها من أبرز التحديات التي تواجه زراعة القمح، وتحتاج هذه الزراعة ما بين 350 إلى 600 ملم من المياه طوال دورة النمو.

وتعتمد معظم زراعة القمح في الأردن على الزراعة البعلية (العلية) التي ترتكز على مياه الأمطار، لكن تذبذب الهطول وتغير المناخ يجعلان الإنتاج غير مستقر. وفي المناطق التي يتجاوز فيها معدل الهطول السنوي 350 ملم يمكن الوصول إلى إنتاج جيد نسبيًا، لكن غالبية الأراضي الزراعية الأردنية تقع في مناطق يقل فيها الهطول عن هذا الحد.

وأوضح الزعبي أن الري الدائم في المناطق الصحراوية، يواجه عائق كلفة المياه وشحنها.

ويبلغ حجم الموارد المائية المتاحة في الأردن نحو 1.1 مليار متر مكعب سنويًا، يُخصص منها حوالي 600 مليون متر مكعب للاستخدامات المدنية، و500 مليون فقط للقطاع الزراعي. ورغم محدودية هذه الكمية، إلا أن القطاع الزراعي نجح في تحسين كفاءته بفضل إدخال تقنيات الري الحديثة والزراعة الدقيقة، محققًا عوائد متزايدة دون زيادة في استهلاك المياه.

ويبلغ معدل إنتاج الدونم الواحد في الأردن ما بين 200 إلى 300 كغ، ويمكن رفع هذا الرقم إلى 500 أو 600 كغ باستخدام أصناف محسنة وتقنيات ري فعالة.

وأضاف الزعبي بأنه رغم كلفة زراعة القمح في الأردن أعلى من سعره في السوق العالمي, الذي يتراوح ما بين 250 إلى 300 دولار للطن, فإن العائد غير المباشر يظل كبيرًا، فهو يُسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، ويعزز من سيادة القرار الغذائي الوطني، ويوفر فرص عمل في الريف، ويمنح منظومة الأمن الغذائي بعدًا استراتيجيًا لا يُقدّر بثمن.