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ألماس فائق الجودة بلا حرارة عالية

ألماس فائق الجودة بلا حرارة عالية

2025-06-03 07:17:22
(MENAFN- Al-Bayan) طوّر باحثو جامعة رايس طريقة أكفأ باستخدام الطاقة لإنتاج طبقات ألماس فائق الرقة والجودة، بلا حرارة عالية، فبمجرد تكوين طبقة فوق السطح المُعالج تحول التالفة لجرافيت، فتسهل إزالة الطبقة دون إتلاف.

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