المتاحف الإماراتية.. منارات ثقافية تثري المشهد الإبداعي العربي

MENAFN - Al-Bayan) أصبحت المتاحف والمواقع التراثية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحوز مكانة رفيعة وتحظى بشهرة وشعبية مهمة عربياً وعالمياً، ما يجعلها تلعب دوراً جوهرياً في إثراء مكون الثقافة العربية. وخصوصاً أنها شهدت خلال العقد الأخير نقلة نوعية حوّلتها إلى وجهة إقليمية وعالمية بارزة، بفضل صروح متميزة مثل متحف اللوفر أبوظبي ومتحف المستقبل في دبي، اللذين باتا رمزين عالميين للابتكار الثقافي والمعرفي.

وفي هذا السياق، قال الدكتور خيري دومة، أستاذ الأدب العربي الحديث في جامعة القاهرة، في حديثه لـ((البيان)): إن اللافت والفريد هو واقع امتداد التطوير ليشمل تحويل العديد من المدن والمناطق التاريخية إلى متاحف مفتوحة، تسرد حكاية الهوية الإماراتية وتجسّد الإرث العريق للدولة، في مشهد يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

كما بين أنه تؤكد هذه الجهود المتواصلة مدى التزام الدولة الراسخ بالحفاظ على التراث الوطني وتعزيز الهوية الثقافية، من خلال تنظيم فعاليات ومبادرات متنوعة تحت إشراف جهات مختصة.

بيئة محفزة

ولفت دومة إلى أن المتاحف الإماراتية، أصبحت حاضنات محفّزة للحراك الثقافي الابداعي والأدبي، وبيئة مثالية لخلق حالة من التنافس البنّاء بين المبدعين على مستوى الدولة والمنطقة.

وأشار إلى أن متحف اللوفر أبوظبي ومتحف المستقبل ومتحف الاتحاد، تمثل نماذج ملهمة في الصدد.

وبين دومة أن هذه الجهود أسهمت في ترسيخ مكانة دبي كمركز ثقافي وسياحي عالمي، بما تقدمه من فعاليات نوعية تستقطب الزوار من مختلف دول العالم، مثل المعارض الفنية، والندوات الفكرية، والمهرجانات الأدبية، التي تتيح للجمهور تجربة معرفية متكاملة.

كما نوه إلى أن المبادرات الثقافية في الدولة أسهمت في نشر الوعي الأدبي وتعزيز الحراك الإبداعي، حيث لعبت معارض الكتب والمنتديات الثقافية والمهرجانات الأدبية دوراً محورياً في تحفيز مختلف فئات المجتمع على التفاعل مع المشهد الأدبي والفني، ودعم المواهب المحلية والعربية على حد سواء.