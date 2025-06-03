الأعمال الكاملة في حياة الأديب.. إعلان اعتزال أم توثيق تجربة؟

MENAFN - Al-Bayan) تنتهي تجربة الأديب بانتهاء رحلته في الحياة، فتُجمع أعماله التي بدأت بتفتُّق الموهبة، وانتهت بانطلاق النَّفَس الأخير، إلا أن طائفة من الأدباء قد اختارت أن تجمع أعمالها في حياتها، وزاد الأمر جدلاً عبارة ((الأعمال الكاملة)) التي توسم بها بعض تلك الإصدارات، الأمر الذي يشي بأن الأديب قد أعلن اعتزال المشهد الأدبي، ووضع قلمه بلا رجعة، أو كأنما شعر، في لحظة فارقة، باكتمال منجزه الذي سيسجِّله التاريخ باسمه.

وعاء أدبي

وأكد الأديب الإماراتي عبد الله محمد السبب، لـ((البيان))، أنه لا يوجد في حياة الأديب ما يسمى ((الأعمال الكاملة))، مشيراً إلى أنها أعمال أدبية منجزة في مراحل زمنية مختلفة أراد لها أن تكون في وعاء أدبي واحد تحت عنوان ((أعمال شعرية)) أو ((أعمال قصصية)) مثلاً، أو ما إلى ذلك من أعمال أدبية يمكن لها أن تكون في نطاق أدبي جمعي.

وقال السبب: ((الأديب في حياته يعمل على إعادة إصدار أعماله الأدبية، الشعرية كانت أم القصصية مثلاً، من خلال جمعها في كتاب أو مجلد واحد، سواء بتسلسل تصاعدي من الأقدم إلى الأحدث، أم بتسلسل تنازلي من الأحدث إلى الأقدم))، لافتاً إلى أن الهدف من ذلك توثيق مرحلة من مراحل تجربته الأدبية بمعرفته الشخصية.

وأوضح أن الأديب يُقدم على تلك الخطوة لأنه الأدرى بمنجزه الأدبي وحيثياته، ما يجعله يخوض غمار تجربة إبداعية أخرى بتقنيات كتابية جديدة ورؤى إبداعية مختلفة؛ لأن موهبته ما زالت قائمة متدفقة تسهم في رفد المشهد الأدبي بكل ما هو جديد في عالم الثقافة الأدبية، معتبراً أن إصدار الأديب أعماله الكاملة يعني بلوغه سن اليأس الإبداعي.

ورأى أن على الأديب إذا أراد أن يصدر أعماله الأدبية الكاملة أن يعلن اعتزال الكتابة والتفرغ لشؤون أخرى بعيدة تماماً عن المشهد الأدبي، مضيفاً أن بإمكانه أيضاً الانخراط في جنس إبداعي أدبي جديد، بعيداً عن الجنس الأدبي الذي برع فيه وجعله عَلَماً من أعلام المشهد الثقافي الأدبي.

من جانبه، أوضح الأديب الإماراتي أحمد العسم، الذي أصدر سابقاً أعماله الشعرية الكاملة، أن الأديب يتخذ قرار جمع أعماله الكاملة عندما يشعر بأنه مسيرته الأدبية اكتملت ونضجت، لافتاً إلى أن من عوامل ذلك خوف الأديب من ضياع إنتاجه، ورغبته في توثيقه وتقديمه للقارئ في حياته، بدلاً من أن يتصرف في ذلك غيره بعد وفاته.

وأكد العسم أن إصدار الأديب أعماله الكاملة في حياته لا يعني أبداً أنه اتخذ قراراً بتوقفه عن الإبداع؛ بل إن موهبته تظل متدفقة طوال حياته، واصفاً الأعمال الكاملة بأنها ((برقية داخلية)) يلجأ إليها الأديب عندما يدرك انتهاء مشواره الإبداعي، وأنها نظرة شمولية متكاملة يمنحها إلى القارئ؛ ليفصح من خلالها عن تفاصيل المسيرة الأدبية من أولها إلى آخرها.

وعن مصير الأعمال الأدبية الجديدة التي يبدعها الأديب بعد صدور أعماله الكاملة، قال إن أي جديد ينتجه المبدع يدخل ضمن سلسلة تلك الأعمال الكاملة، بحيث يمكن ترقيمها بصورة تبدو مكمِّلةً بعضها لبعض، منوهاً بأن هذا دليل على استمرار الأديب في طريقه الإبداعي وعدم توقفه طوال حياته عن الإنتاج. ورأى أن فريقاً من الأدباء الإماراتيين يسير في اتجاه جمع الأعمال الكاملة وفق التصور الذي بيَّنه، ولا سيما من قطعوا أشواطاً واسعة في مجالات إبداعاتهم الشعرية والقصصية، مشيراً إلى أن الأعمال الروائية لا تدخل ضمن هذا الأمر؛ إذ إن جمعها متعذر على هيئة أعمال كاملة، بل الأنسب أن تظل كل رواية عملاً أدبياً على حدة.