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مطار الشارقة يستقبل أولى رحلات الخطوط الإثيوبية

مطار الشارقة يستقبل أولى رحلات الخطوط الإثيوبية

2025-06-03 07:17:20
(MENAFN- Al-Bayan) بدأ مطار الشارقة، اعتباراً من 2 يونيو 2025، استقبال الرحلات المباشرة للخطوط الجوية الإثيوبية، لتُضاف إلى قائمة شركات الطيران العالمية التي اختارت مطار الشارقة كمركز تشغيلي يربط بين الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وتُسيّر الخطوط الإثيوبية رحلاتها المنتظمة إلى مطار الشارقة عبر مطار أديس أبابا بواقع أربع رحلات أسبوعياً أيام الثلاثاء، الأربعاء، الجمعة، والأحد، فيما تُغادر رحلات العودة أيام الاثنين، الأربعاء، الخميس، والسبت من الشارقة إلى أديس أبابا.

وأكد علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أن هذا التعاون الاستراتيجي مع الناقل الوطني لإثيوبيا، يأتي ضمن جهود مطار الشارقة المتواصلة لتوسيع شبكة الوجهات وربط الإمارة بمزيد من الأسواق الحيوية والناشئة، بما يواكب متطلبات تصاعد حركة السفر.

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