رحيل عميدة المسرح العربي سميحة أيوب

رحيل عميدة المسرح العربي سميحة أيوب
ووصف وزير الثقافة المصري، أحمد هنو، في بيان، الراحلة بأنها ((كانت نموذجاً للفنانة الوطنية المخلصة والمبدعة، التي أعطت للفن حياتها، ووهبت جمهورها مشواراً استثنائياً من الإبداع والتفرد)). كما نعاها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والهيئة العربية للمسرح، ونقابة المهن التمثيلية.
ولدت سميحة أيوب عام 1932، وتخرجت في المعهد العالي للتمثيل، حيث تتلمذت على يد زكي طليمات، وشقت طريقها نحو المسرح، الذي قدمت له أكثر من 150 مسرحية، من أبرزها ((سكة السلامة)) و((السبنسة)) و((الفتى مهران)) و((دماء على ستار الكعبة))، حتى صارت تلقب ((سيدة المسرح العربي)).
شغلت منصب مدير المسرح القومي في 1975، ولمدة 14 عاماً، كما تولت إدارة المسرح الحديث.
وفي السينما، شاركت في عشرات الأفلام، منها ((المتمردة)) و((بين الأطلال)) و((أدهم الشرقاوي)) و((فجر الإسلام)) و((الليلة الكبيرة)).
حققت نجاحاً على شاشة التلفزيون، عبر مجموعة كبيرة من المسلسلات، من أشهرها ((العودة)) و((أوان الورد)) و((الضوء الشارد)) و((الطاووس)).
تزوجت من الممثل محسن سرحان، ثم من الممثل محمود مرسي، لكن أطول فترة زواج لها، كانت من الكاتب المسرحي سعد الدين وهبة، الذي قدمت معه عدداً من الأعمال، منها مسرحيتا ((كوبري الناموس)) و((بير السلم)).
حصلت على جائزة النيل، وهي أرفع جوائز الدولة المصرية، في الفنون عام 2015، كما نالت تكريمات دولية متعددة.
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