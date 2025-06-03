رحيل عميدة المسرح العربي سميحة أيوب

MENAFN - Al-Bayan) توفيت الممثلة المصرية سميحة أيوب، أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 93 عاماً، بعد مسيرة فنية طويلة، امتدت لأكثر من سبعة عقود.

ووصف وزير الثقافة المصري، أحمد هنو، في بيان، الراحلة بأنها ((كانت نموذجاً للفنانة الوطنية المخلصة والمبدعة، التي أعطت للفن حياتها، ووهبت جمهورها مشواراً استثنائياً من الإبداع والتفرد)). كما نعاها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والهيئة العربية للمسرح، ونقابة المهن التمثيلية.

ولدت سميحة أيوب عام 1932، وتخرجت في المعهد العالي للتمثيل، حيث تتلمذت على يد زكي طليمات، وشقت طريقها نحو المسرح، الذي قدمت له أكثر من 150 مسرحية، من أبرزها ((سكة السلامة)) و((السبنسة)) و((الفتى مهران)) و((دماء على ستار الكعبة))، حتى صارت تلقب ((سيدة المسرح العربي)).

شغلت منصب مدير المسرح القومي في 1975، ولمدة 14 عاماً، كما تولت إدارة المسرح الحديث.

وفي السينما، شاركت في عشرات الأفلام، منها ((المتمردة)) و((بين الأطلال)) و((أدهم الشرقاوي)) و((فجر الإسلام)) و((الليلة الكبيرة)).

حققت نجاحاً على شاشة التلفزيون، عبر مجموعة كبيرة من المسلسلات، من أشهرها ((العودة)) و((أوان الورد)) و((الضوء الشارد)) و((الطاووس)).

تزوجت من الممثل محسن سرحان، ثم من الممثل محمود مرسي، لكن أطول فترة زواج لها، كانت من الكاتب المسرحي سعد الدين وهبة، الذي قدمت معه عدداً من الأعمال، منها مسرحيتا ((كوبري الناموس)) و((بير السلم)).

حصلت على جائزة النيل، وهي أرفع جوائز الدولة المصرية، في الفنون عام 2015، كما نالت تكريمات دولية متعددة.