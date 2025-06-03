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تراجع تسليمات "إيرباص" 4 % في مايو

تراجع تسليمات "إيرباص" 4 % في مايو

2025-06-03 07:17:19
(MENAFN- Al-Bayan) قالت مصادر بقطاع تصنيع الطائرات إن شركة إيرباص سلمت نحو 51 طائرة في مايو الماضي، بتراجع 4% عن الشهر نفسه من العام الماضي. وبهذا يرتفع إجمالي عدد الطائرات التي سلمتها الشركة منذ بداية العام وحتى الآن إلى حوالي 243 طائرة، بانخفاض 5% عن الأشهر الخمسة الأولى من 2024.

وتواجه أكبر شركة لتصنيع الطائرات في العالم ضغوطاً متزايدة من شركات الطيران بسبب التأخير في عمليات التسليم، في وقت تستهدف فيه الشركة زيادة التسليمات بـ7 % للعام بأكمله إلى 820 طائرة. وتقول ((إيرباص)) إنها تتوقع أن تستقر التأخيرات الناجمة عن أسباب من بينها تباطؤ توفير المحركات خلال الصيف.

MENAFN03062025000110011019ID1109633317

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