تراجع تسليمات "إيرباص" 4 % في مايو

وتواجه أكبر شركة لتصنيع الطائرات في العالم ضغوطاً متزايدة من شركات الطيران بسبب التأخير في عمليات التسليم، في وقت تستهدف فيه الشركة زيادة التسليمات بـ7 % للعام بأكمله إلى 820 طائرة. وتقول ((إيرباص)) إنها تتوقع أن تستقر التأخيرات الناجمة عن أسباب من بينها تباطؤ توفير المحركات خلال الصيف.

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