برامج فنية وترفيهية عالمية في دبي خلال عيد الأضحى

MENAFN - Al-Bayan) تحتفل دبي بعيد الأضحى المبارك مع مجموعة رائعة من العروض الترفيهية في مختلف أنحاء المدينة، تجمع الأصدقاء والعائلات معاً، للاستمتاع بتجارب لا تُنسى حتى 8 يونيو، وذلك في إطار احتفالات ((العيد في دبي))، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. وتشمل الفعاليات حفلات موسيقية، يحييها كوكبة من ألمع النجوم، وعروضاً كوميدية ومسرحية مذهلة، وتجارب ممتعة، تناسب جميع الأعمار والاهتمامات.

ومن بين أبرز الفعاليات المميزة، التي يمكن الاستمتاع بقضاء أوقات رائعة، خلال حضورها، الحفل الموسيقي لفنان العرب محمد عبده بحفل مباشر في 7 يونيو، ضمن كوكاكولا أرينا، إذ يعود محمد عبده إلى دبي في أمسية حافلة بالطرب الأصيل، ليقدم للجمهور باقة من أشهر أغانيه على مسرح كوكاكولا أرينا.

كما تقام حفلات ((كاندل لايت)) في دبي 7 يونيو، في فندق جميرا ميناء السلام بمدينة جميرا، حيث إنها تتيح للضيوف فرصة الاستمتاع بأجواء استثنائية مع مئات الشموع، التي ستزين المكان في حفلين موسيقيين رائعين، مع أعمال كلاسيكية خالدة للموسيقار ((فيفالدي))، بالإضافة إلى مجموعة من أغاني الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

عالم الفكاهة

وعلى صعيد العروض الكوميدية العالمية، ينظم عرض رومان فرايسينيه ((أُو ديلا))، في 7 يونيو، بمسرح الإمارات، حيث يقدم الفنان الكوميدي الفرنسي رومان فرايسينيه العرض المليء بالفكاهة بأسلوبه المميز، ويعد ((أو ديلا)) الجزء الثاني من ثلاثة عروضه الشهيرة، كما يقام عرض ((سو ميني ثينغس)): ((So Mini Things)): لشرادها جاين، بتاريخ 7 يونيو، في قاعة الشيخ راشد بالمدرسة الهندية الثانوية، وخلاله تقدم الفنانة الكوميدية الهندية شرادها، التي تحظى بشعبية واسعة، عرضاً مسرحياً بأسلوبها القصصي المتميز لمدة 90 دقيقة، حيث يسلط العرض الضوء على الأجواء المرحة للحياة اليومية بصورة كوميدية ساخرة.

وأيضاً تحتضن دبي باقة منوعة من العروض المسرحية في أيام العيد، لجميع الأعمار، ومن بينها، ((ألف ليلة وعرس))، حيث تقدم في 7 و8 يونيو، بقاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

وتقدم هذه المسرحية الكوميدية محاكاة ساخرة ومعاصرة لـ((ألف ليلة وليلة))، باللغة العربية، حيث تستخدم السخرية للتأمل في مواضيع مثل الحب، والصراع، والتواصل في الحياة الزوجية، ويتم تقديم المسرحية برعاية مسرح دبي الأهلي، وتجمع بين القصة الكلاسيكية وأسلوب الحياة المعاصر.

وعلى صعيد التجارب التفاعلية الممتعة، يمكن لأفراد الجمهور الاستمتاع بعرض ((عشاء مع دليل – لغز جريمة قتل غامضة))، في يوم 7 يونيو، ضمن سفينة الملكة إليزابيث 2، إذ يمثل العرض تجربة ممتعة، ترتحل بهم إلى عوالم لغز جريمة قتل تفاعلي، حيث تجمع هذه الفرجة الشيقة بين العرض المسرحي، وتناول الطعام، وتتيح للمشاركين استجواب المشتبه بهم، وكشف الأدلة أثناء عملهم على حل القضية، مع الاستمتاع بوجبة عشاء من عدة أطباق تم تجهيزها خصيصاً لهم.

مزيج وتشويق

وتقدم احتفالات دبي بعيد الأضحى بالمبارك مزيجاً حيوياً من الثقافة والكوميديا والموسيقى والعروض التفاعلية، التي تناسب مختلف الأذواق والأعمار.

وفي السياق، تستعد مدينة إكسبو دبي لإطلاق أجواء من المرح والتشويق مع عروضها الصيفية الجديدة، التي تمتد من 1 يونيو إلى 30 سبتمبر المقبل.

في خطوة تهدف إلى تقديم تجربة مميّزة للعائلات، تُتيح مدينة إكسبو دبي للأطفال دون سن 12 سنة فرصة استكشاف ثلاثة من أبرز وجهاتها: ((ألِف)) و((تيرّا)) و((الرؤية)) مجاناً، في تجربة استكشاف لا حدود لها، ومتعة تنتظر المغامرين الصغار لتشبع فضولهم. تُعدّ الوجهات المختلفة ((ألِف)) و((تيرّا)) و((الرؤية)) بمثابة بوابة إلى مستقبل من الإلهام والإبداع، وحيث يقدّم كل منها عالماً فريداً من المعرفة والترفيه. وتشكّل هذه المعارض الثلاثة معاً ((قلب مدينة إكسبو دبي))